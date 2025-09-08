自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美心臟協會新指南出爐！ 優先採低鈉飲食及調整生活方式 藥物為輔

2025/09/08 11:41

高血壓是心臟病主要原因，也會增加中風和失智症風險。圖為測量血壓。（路透）

高血壓是心臟病主要原因，也會增加中風和失智症風險。圖為測量血壓。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕高血壓長期以來被稱為隱形殺手，因為大多數人沒有症狀，感覺不到血管壓力增加。美國心臟協會新指南表示，一旦收縮壓升高到130/80毫米汞柱以上，就應儘早進行治療，包括低鈉飲食、改變生活方式、服用藥物等。

根據美國公共廣播電台（NPR）報導，高血壓是心臟病主要原因，也會增加中風和失智症風險。美國賓州大學腎臟科醫師兼高血壓專家科恩（Jordana Cohen）指出，如果及早發現高血壓並治療，就能延長健康預期壽命許多年。

美國心臟協會新指南引用幾十年來關於低鈉飲食益處的建議，但鑑於美國超過一半卡路里攝取量來自含鹽量高的超加工食品，低鈉飲食可能難以遵循。

新指南還強調整生活方式策略，包括運動、限制飲酒、冥想、瑜伽等。對於收縮壓（上限）在130多的人，建議先從飲食和生活方式相關的改變開始，如果血壓沒有改善，再轉為藥物治療。

對於收縮壓達到140或更高的危險範圍（即第二期高血壓）的人，新指南建議應服用藥物控制。心臟協會指南編寫委員會主席瓊斯（Dan Jones）博士稱，即使人們意識到自己患有高血壓，許多人也無法透過藥物將血壓降至正常範圍，即120/80毫米汞柱或更低。

瓊斯解釋，用藥物降低血壓挑戰包含多項挑戰，例如藥物副作用、個人藥效差異、有些人不願意服藥等。

目前有多種藥物用於治療高血壓。這些藥物包括有助於身體排出多餘鹽分和水分的利尿劑、能阻斷名為血管收縮素II的荷爾蒙生成並幫助放鬆血管的ACE抑制劑，以及可減緩鈣進入細胞的鈣通道阻斷劑等。但許多高血壓患者目前的藥物，並不能充分降低血壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中