美心臟協會新指南出爐！ 優先採低鈉飲食及調整生活方式 藥物為輔

高血壓是心臟病主要原因，也會增加中風和失智症風險。圖為測量血壓。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕高血壓長期以來被稱為隱形殺手，因為大多數人沒有症狀，感覺不到血管壓力增加。美國心臟協會新指南表示，一旦收縮壓升高到130/80毫米汞柱以上，就應儘早進行治療，包括低鈉飲食、改變生活方式、服用藥物等。

根據美國公共廣播電台（NPR）報導，高血壓是心臟病主要原因，也會增加中風和失智症風險。美國賓州大學腎臟科醫師兼高血壓專家科恩（Jordana Cohen）指出，如果及早發現高血壓並治療，就能延長健康預期壽命許多年。

美國心臟協會新指南引用幾十年來關於低鈉飲食益處的建議，但鑑於美國超過一半卡路里攝取量來自含鹽量高的超加工食品，低鈉飲食可能難以遵循。

新指南還強調整生活方式策略，包括運動、限制飲酒、冥想、瑜伽等。對於收縮壓（上限）在130多的人，建議先從飲食和生活方式相關的改變開始，如果血壓沒有改善，再轉為藥物治療。

對於收縮壓達到140或更高的危險範圍（即第二期高血壓）的人，新指南建議應服用藥物控制。心臟協會指南編寫委員會主席瓊斯（Dan Jones）博士稱，即使人們意識到自己患有高血壓，許多人也無法透過藥物將血壓降至正常範圍，即120/80毫米汞柱或更低。

瓊斯解釋，用藥物降低血壓挑戰包含多項挑戰，例如藥物副作用、個人藥效差異、有些人不願意服藥等。

目前有多種藥物用於治療高血壓。這些藥物包括有助於身體排出多餘鹽分和水分的利尿劑、能阻斷名為血管收縮素II的荷爾蒙生成並幫助放鬆血管的ACE抑制劑，以及可減緩鈣進入細胞的鈣通道阻斷劑等。但許多高血壓患者目前的藥物，並不能充分降低血壓。

