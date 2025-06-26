改善護理人員工作環境 「桃醫」三班護病評比全國第10

部立桃園醫院改善護理環境，提升三班護病比，獲衛福部1153萬元獎勵金。（桃醫提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由於護理人員長期超時工作、薪資偏低，導致人力持續流失，形成護理人力短缺，不僅病床關閉，急診更是大塞車；為此衛生福利部針對醫院三班護病比進行評比，其中部立桃園醫院（簡稱桃醫）在全台390家醫療院所中名列第10，獲得1153萬元獎勵金，院長楊南屏表示，獎金將全數用於護理人員續留與相關福利措施。

院長楊南屏表示，衛福部推動護病比獎勵計畫，主要目的是鼓勵醫院改善各班護病比，強化病患安全與照護品質，獎勵評核以白班、小夜班及大夜班三個時段的護病比是否達標為依據，桃園醫院三班皆表現優異，因此取得住院護理費加成7％的獎勵資格，此次評比是以去年3月至今年3月為止。

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楊南屏表示，此筆獎金將依「專款專用」原則，全數用於護理人員續留與相關福利措施，並將公開分配方式，確保公平透明。

護理部主任陳素里說，為提升護理人員的留任率與工作滿意度，院方推動多元招募、培育特殊照護護理師，提供彈性排班制度與部分工時選擇，設立護理友善職場委員會，並定期舉辦關懷與溝通座談，讓同仁感受到支持與被重視。

此外醫院也積極導入智慧醫療，減輕護理人員負擔，包括全院生理量測系統自動上傳、數位床頭卡、電子白板戰情系統、自動清床與轉送整合平台等，皆讓護理人員能更專注於病人照護、減少行政與非專業工作量。

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