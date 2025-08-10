自由電子報
健康 > 杏林動態

台大醫院啟用單孔機器人手術 成立創新手術中心

2025/08/10 13:28

台大醫院今日正式啟用最新引進的SP單孔機器人手術系統。（記者林志怡攝）

台大醫院今日正式啟用最新引進的SP單孔機器人手術系統。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院今日正式啟用最新引進的SP單孔機器人手術系統，並同步成立「機器人及創新手術中心」。台大醫院院長余忠仁說，台大醫院已使用多孔型機器人手術系統服務超過9000位病患，單孔機器人手術系統加入後，可提供患者傷口更小、安全性更高的選擇。

余忠仁表示，內視鏡手術為外科手術帶來極大的型態轉變，把過去的開胸、開腹手術，變成傷口只在數公分左右的手術，而機器人手術進一步改由機械手臂來執行內視鏡手術，過程變得更加穩定，且執行更有效率，術後恢復也更佳。

余忠仁說，過去的機器人手術需要製造4個傷口，讓3隻手臂、1個內視鏡頭進入，但最新的單孔機器人手術系統將傷口減少至1個，且因為操作部位只有1個位置，傷口更小、安全性更高、恢復速度更快，不過目前還屬於比較新的術式，適用的情境還比較受限，但相信未來適用範圍會越來越廣。

台大癌醫中心副院長吳耀銘指出，隨著機器人手術需求逐年攀升，台大醫院目前配置有8套多孔型Xi系統，應用範圍涵蓋泌尿科、一般外科、肝膽外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科、婦產科、耳鼻喉科等多個臨床領域，今日更正式啟用最新引進的「SP單孔機器人手術系統」。

吳耀銘表示，自2012年啟用至今年7月，台大醫院的機器人手術系統已經服務超過9000位患者，除引入全新機器人手術系統，台大醫院也同步宣布成立院層級、跨科部的「機器人及創新手術中心」，整合臨床資源與專業團隊，全面強化在臨床應用、教學訓練與研究創新等3大面向的投入。

台大醫院機器人小組主席、外科部大腸直腸外科主任梁金銅解釋，傳統的多孔機器人手術，會造成4個5至8毫米左右的傷口，分別讓相機與3隻機械手臂進入，若是大腸手術，會另外再有一個開口，但最新引進的SP單孔機器人手術系統，手術過程中僅會造成3.7公分的單一傷口，提供更微創且恢復期短的選擇。

不過，梁金銅提到，單孔機器人手術造成的傷口雖然比傳統機器人手術來得少，但也因為活動範圍受限，較適合小範圍的精密操作，遇到較大範圍的切除，使用上可能會遇到困難，且可能有疼痛可能難以分散的風險，因此實際上採用何種術式，還需要醫病之間的充分溝通。

台大醫院今日正式啟用最新引進的SP單孔機器人手術系統，並同步成立「機器人及創新手術中心」。（記者林志怡攝）

台大醫院今日正式啟用最新引進的SP單孔機器人手術系統，並同步成立「機器人及創新手術中心」。（記者林志怡攝）

