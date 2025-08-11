肝膽腸胃診療挑戰與創新技術 聚焦跨域合作新模式

新竹台大分院舉辦「肝膽腸胃領域廠商媒合交流季會」，鏈結臨床與產學研資源， 共同聚焦肝膽腸胃疾病的診療痛點與創新解方。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為加速臨床需求與生醫科技的整合應用，新竹台大分院攜手新竹科學園區管理局及國家儀器科技研究中心，於竹北院區舉辦「肝膽腸胃領域廠商媒合交流會」，邀集來自醫療、產業與學研界的專家及企業代表齊聚一堂，聚焦探討肝膽腸胃疾病的臨床痛點、診療挑戰與創新技術解方，期共同推動智慧醫療與健康照護的落地實踐。

新竹台大分院副院長張毓廷表示，隨著內視鏡診療、微創手術與 AI 影像分析等技術日趨成熟，臨床與產業的跨域合作已勢在必行。竹科管理局組長李淑美指出，生醫產業的永續發展，仰賴產、醫、學、研的緊密鏈結。國家儀器科技研究中心研究員王俊勝也提到，儀科中心持續深耕生醫技術的驗證與應用推廣，期盼透過本次交流平台，促成更多跨領域合作，加速新興技術導入臨床，進一步拓展我國生醫產業價值鏈。

活動中除由臨床醫師分享實際診療需求與技術挑戰，也邀請6家生醫科技業者發表創新成果，涵蓋多項潛力技術，包括醫華生技發表導入半導體生物晶片與 AI 影像分析平台，有效捕捉異常細胞，提升癌症早期偵測準確率。醫視科技推出微型內視鏡與鼻胃管插管影像輔助系統，增強檢查安全性與操作精準度。

捷絡生技展示 3D 病理診斷平台，結合組織透明化與三維成像技術，大幅提升結直腸息肉監測效能。樸實美發表磁控微型膠囊內視鏡，實現無創、舒適的上消化道檢查體驗。大員生醫介紹應用於肝癌治療的創新栓塞劑，以及針對腸胃道疾病開發的功能性噴霧系統。威赫瑪投資開發：展出基因探針加速技術與融合型基因檢測方案，拓展精準醫療應用範疇。

