自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》益生菌吃越多越好？ 補充「3關鍵」避免壞菌活力旺

2025/08/12 18:49

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，補充益生菌前應準確選擇菌株、依個人腸道菌相搭配適合的補充策略，尤應避免盲目追求吃越多越好；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，補充益生菌前應準確選擇菌株、依個人腸道菌相搭配適合的補充策略，尤應避免盲目追求吃越多越好；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了促進腸道健康，大家越來越重視補充益生菌，但狂補真的有效嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據國外研究，長期以來被視為腸道健康守護者的嗜酸乳桿菌，在研究中不但未能阻止壞菌，反而加強壞菌繁殖；另一格氏乳桿菌（好菌）因擁有更多抗菌肽基因，產生天然抗生素，精準消滅壞菌。由此可知，補充益生菌前應準確選擇菌株，並依個人腸道菌相搭配適合的補充策略，尤應避免盲目追求吃越多越好

吃錯好菌助長壞菌大量繁殖

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，談到益生菌，腦海中往往浮現「保護腸道、增強免疫、對健康有百利而無一害」的印象。然而，1項來自美國北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）的最新研究卻拋出震撼彈，某些益生菌可能不但幫不上忙，反而暗中成了壞菌幫兇，加強了壞菌繁殖。

黃軒說，研究團隊原本目標是選用嗜酸乳桿菌（好菌，Lactobacillus acidophilus），檢驗益生菌能否幫助小鼠抵抗困難梭狀芽孢桿菌（壞菌，Clostridioides difficile）。然而結果卻出乎意料，餵食嗜酸乳桿菌的小鼠，反而更容易被困難梭狀芽孢桿菌（壞菌）入侵並擴大繁殖。原因在於嗜酸乳桿菌會在腸道中將蛋白質分解成胺基酸，而胺基酸正是困難梭狀芽孢桿菌的食物來源。

此外，黃軒表示，研究人員同時給予另一組小鼠餵食格氏乳桿菌Lg-36（好菌，Lactobacillus gasseri Lg-36），發現它能有效阻止困難梭狀芽孢桿菌的繁殖。科學家並揭示它的作戰策略：因格氏乳桿菌擁有更多抗菌肽基因，能產生天然抗生素，因此精準消滅壞菌。另，它會促進「擬桿菌（Muribaculaceae）」的生長，使得好菌會去與壞菌搶奪相同養分，讓壞菌因缺糧而衰退。雙管齊下的防禦機制，也使得格氏乳桿菌在實驗中成為真正的腸道守衛者。

精準補充3原則助腸道健康

黃軒進一步提及，相同好菌之所以產生作用差異，關鍵在於「精準益生菌」的觀念。益生菌不是一個統一的概念，而是數百上千種不同菌株的總稱。不同菌株的基因組、代謝路徑和與腸道菌群的互動方式，都可能截然不同。此外，每個人的腸道環境如同獨特的生態系統，你的「好菌」，在別人的腸道裡未必有同樣的表現。因此，這項科學研究對於補充益生菌帶來的關鍵啟示，包括以下3點：

菌株精準選擇：不同菌株的益生菌作用差異大，補充前，應充分了解該菌株的臨床與實驗證據。

個人化腸道健康管理：根據腸道菌相檢測，搭配專業醫療或營養建議，量身訂做個人益生菌策略。

避免盲目追求「越多越好」：益生菌並非多多益善，錯誤菌株甚至可能帶來反效果。

黃軒強調，益生菌比我們想像的更複雜，它們可能是守護腸道的英雄，也可能在特定條件下成為壞菌的幫兇。科學研究提醒我們不要被單一的「益生菌等於健康」觀念所迷惑，唯有了解菌株特性與自身腸道環境，才能真正讓益生菌發揮應有的健康效益。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，益生菌可能是守護腸道的英雄，也可能在特定條件下成為壞菌的幫兇，吃錯菌株甚至可能帶來反效果；示意圖。（圖取自photo AC）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，益生菌可能是守護腸道的英雄，也可能在特定條件下成為壞菌的幫兇，吃錯菌株甚至可能帶來反效果；示意圖。（圖取自photo AC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中