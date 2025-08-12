健康網》益生菌吃越多越好？ 補充「3關鍵」避免壞菌活力旺

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，補充益生菌前應準確選擇菌株、依個人腸道菌相搭配適合的補充策略，尤應避免盲目追求吃越多越好；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了促進腸道健康，大家越來越重視補充益生菌，但狂補真的有效嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據國外研究，長期以來被視為腸道健康守護者的嗜酸乳桿菌，在研究中不但未能阻止壞菌，反而加強壞菌繁殖；另一格氏乳桿菌（好菌）因擁有更多抗菌肽基因，產生天然抗生素，精準消滅壞菌。由此可知，補充益生菌前應準確選擇菌株，並依個人腸道菌相搭配適合的補充策略，尤應避免盲目追求吃越多越好。

吃錯好菌助長壞菌大量繁殖

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，談到益生菌，腦海中往往浮現「保護腸道、增強免疫、對健康有百利而無一害」的印象。然而，1項來自美國北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）的最新研究卻拋出震撼彈，某些益生菌可能不但幫不上忙，反而暗中成了壞菌幫兇，加強了壞菌繁殖。

黃軒說，研究團隊原本目標是選用嗜酸乳桿菌（好菌，Lactobacillus acidophilus），檢驗益生菌能否幫助小鼠抵抗困難梭狀芽孢桿菌（壞菌，Clostridioides difficile）。然而結果卻出乎意料，餵食嗜酸乳桿菌的小鼠，反而更容易被困難梭狀芽孢桿菌（壞菌）入侵並擴大繁殖。原因在於嗜酸乳桿菌會在腸道中將蛋白質分解成胺基酸，而胺基酸正是困難梭狀芽孢桿菌的食物來源。

此外，黃軒表示，研究人員同時給予另一組小鼠餵食格氏乳桿菌Lg-36（好菌，Lactobacillus gasseri Lg-36），發現它能有效阻止困難梭狀芽孢桿菌的繁殖。科學家並揭示它的作戰策略：因格氏乳桿菌擁有更多抗菌肽基因，能產生天然抗生素，因此精準消滅壞菌。另，它會促進「擬桿菌（Muribaculaceae）」的生長，使得好菌會去與壞菌搶奪相同養分，讓壞菌因缺糧而衰退。雙管齊下的防禦機制，也使得格氏乳桿菌在實驗中成為真正的腸道守衛者。

精準補充3原則助腸道健康

黃軒進一步提及，相同好菌之所以產生作用差異，關鍵在於「精準益生菌」的觀念。益生菌不是一個統一的概念，而是數百上千種不同菌株的總稱。不同菌株的基因組、代謝路徑和與腸道菌群的互動方式，都可能截然不同。此外，每個人的腸道環境如同獨特的生態系統，你的「好菌」，在別人的腸道裡未必有同樣的表現。因此，這項科學研究對於補充益生菌帶來的關鍵啟示，包括以下3點：

●菌株精準選擇：不同菌株的益生菌作用差異大，補充前，應充分了解該菌株的臨床與實驗證據。

●個人化腸道健康管理：根據腸道菌相檢測，搭配專業醫療或營養建議，量身訂做個人益生菌策略。

●避免盲目追求「越多越好」：益生菌並非多多益善，錯誤菌株甚至可能帶來反效果。

黃軒強調，益生菌比我們想像的更複雜，它們可能是守護腸道的英雄，也可能在特定條件下成為壞菌的幫兇。科學研究提醒我們不要被單一的「益生菌等於健康」觀念所迷惑，唯有了解菌株特性與自身腸道環境，才能真正讓益生菌發揮應有的健康效益。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，益生菌可能是守護腸道的英雄，也可能在特定條件下成為壞菌的幫兇，吃錯菌株甚至可能帶來反效果；示意圖。（圖取自photo AC）

