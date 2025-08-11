台大引進單孔機器人手術 傷口更小安全更高

▲台大醫院同步成立「機器人及創新手術中心」。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

從機械手臂問世後，大幅縮小手術傷口，改寫外科治療必須「開腸剖肚」的印象，台大醫院昨日更啟用最新引進的單孔機器人手術系統，有別於以往多孔機器人手術會造成4個傷口，透過新系統動刀只會形成1個傷口，提供患者傷口更少、安全性更高的選擇。

成立機器人及創新手術中心

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘指出，台大醫院自2012年啟用首部機器人手術系統以來，目前配置8套多孔型Xi系統，應用範圍涵蓋泌尿科、一般外科、肝膽外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科、婦產科、耳鼻喉科等多個臨床領域；截至今年7月為止，已服務超過9000位患者。

根據台大醫療體系機器手臂手術人數統計，以泌尿科病患占42%為大宗，其次是婦產科、大腸直腸外科各占13%。

吳耀銘說明，這次引入單孔機器人手術系統，目前僅有9支器械，可用於口腔、耳鼻喉、大腸直腸、泌尿科、膽囊切除手術等，但未來器械增加，應用範圍也會變廣。

▲台大醫院昨日正式啟用最新引進的單孔機器人手術系統。（記者林志怡攝）

傷口僅3.7公分 適合小範圍切除

台大醫院機器人小組主席、外科部大腸直腸外科主任梁金銅解釋，傳統多孔機器人手術會造成4個5至8毫米左右的傷口，讓3隻手臂、1個內視鏡進入，但最新引進的單孔機器人手術系統，則是僅會造成3.7公分的單一傷口，因為更微創，也更有助於縮短恢復期。

不過，梁金銅提到，單孔機器人手術造成的傷口，雖然比傳統多孔機器人手術來得少，但也因為活動範圍受限，較適合小範圍的精密操作，若遇到較大範圍的切除，使用上可能會遇到困難，且有疼痛難以分散的風險，因此實際上採用何種術式，需要醫病之間充分溝通。

因應引入全新機器人手術系統，台大醫院也同步宣布成立院層級、跨科部的「機器人及創新手術中心」，整合臨床資源與專業團隊，全面強化在臨床應用、教學訓練與研究創新等3大面向的投入。

