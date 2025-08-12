健康網》研究：長期便秘4癌風險增 這樣做擺脫不順「便」

科博特診所院長劉博仁表示，長期便秘不僅造成不舒服，還可能帶來痔瘡、糞塊卡直腸、慢性發炎、腸道功能變差等後遺症；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是許多現代人困擾的問題，對身體危害不淺。科博特診所院長劉博仁表示，根據國外1項大型研究，甚至發現長期便秘恐增結直腸癌、肺癌、口咽癌、胰臟癌等4種癌症風險。由此可知，便秘其實不只是腸道小問題，還可能對身體帶來更大健康威脅。日常建議調整早餐食物內容、養好腸道菌、充足飲水+運動、養成排便習慣，有助長久改善。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，求診患者中，不少人都有便秘問題，雖然不是什麼大病，但因便秘肚子總是脹，吃東西胃口變差，甚至會影響心情、睡眠。至於會造成便秘的原因，包括：飲食纖維不足、水分喝不夠、久坐少動、忍便壞習慣、藥物副作用、身體狀況影響等。

劉博仁進一步表示，別以為便秘只是多蹲幾次馬桶而已，長期便秘可能帶來痔瘡或肛裂等皮膚損傷；糞塊卡在直腸；腸道功能變差，蠕動能力下降；以及糞便長期停留，壞菌產生的毒素刺激腸道黏膜，讓身體一直處於低度發炎狀態。

腸道菌相失衡易致癌

此外，劉博仁說，據2024年1篇發表在「Frontiers in Oncology」的大型基因分析研究，結果發現，長期便秘可能會增加結直腸癌、肺癌、口咽癌、胰臟癌等4種癌症風險。另，也有研究認為，排便不順可能會增加乳房病變的風險。

至於，為什麼便秘會增加癌症風險？研究推測可能有以下4原因：

●毒素接觸時間長：糞便停留太久，次級膽汁酸等有害物質長時間接觸腸道黏膜，可能造成DNA損傷。

●腸道菌相失衡：便秘讓壞菌比例增加、好菌減少，產生更多致癌代謝物。

●慢性發炎：腸道屏障受損，細菌內毒素進入血液，影響遠端器官，包括：肺、口腔、胰臟等。

●生活習慣反映：便秘族群常伴隨低纖飲食、少運動、缺水，這些不良習慣本身就是致癌的危險因子。

重啟腸道健康4步驟

另，劉博仁表示，想要改善便秘情況，藥物只能暫時提供治療效果，調整生活方式才是長久之道，並建議日常遵循以下方式執行：

●早餐「腸道啟動組」：攝取裸麥吐司取代白吐司促進排便、奇異果1-2顆少脹氣、高礦物質礦泉水有助腸蠕動。

科博特診所院長劉博仁說，想要預防便秘，早餐除建議攝取裸麥吐司、飲用高礦物質礦泉水外，也可吃奇異果少脹氣；示意圖。（圖取自freepik）

●養好腸道菌：攝取益生元，如洋蔥、蒜頭、香蕉等可軟便；補充益生菌，如優格、泡菜、味噌湯；若用果寡糖（FOS）粉，建議少量開始，避免一開始脹氣。

●水分＋運動：每天飲用1.5-2公升的水、每天進行30分鐘運動，如快走、瑜伽、核心訓練等。

●排便習慣：早餐後10-20分鐘可利用「胃–結腸反射作用」去上廁所；不憋便，馬桶前放小板凳讓膝蓋高於臀部。

劉博仁強調，便秘不是小事，它可能是身體的警訊。但其實只要進行生活調整，很多人的腸道就能重新動起來，也可能降低某些癌症風險。但若長期便秘又伴隨便血、糞便變細、體重減輕，或家族有大腸癌史，切記須就醫檢查。

