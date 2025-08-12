健康網》劉海若腦傷甦醒後 醫：復健之路漫長

前主播劉海若在英國遭遇意外後一度昏迷，隨後甦醒，多年來住在台灣靜養。圖為劉海若的主治醫師，大陸神經外科醫師凌鋒（左）劉海若與劉海若（右），二人一見面便互摸對方的臉頰。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前主播劉海若曾在1996年加入TVBS擔任晚間主播、財經組副組長，後於2000年到鳳凰衛視擔任中文台節目主持人。然在英國發生重大意外，生命垂危；目前治療完成後返回淡水靜養，由昔日老友，作家王文靜在臉書透露近況，才讓大家再次了解此事。輔大醫院神經外科主治醫師吳鑫鴻表示，重大意外昏迷的傷者在「奇蹟甦醒」後，其大腦皮質受損以及下視丘、短期記憶乃至飽食中樞，通常受到傷害，復健之路相當漫長。

據報導，前主播劉海若在23年前與2名友人同遊英國，卻遇上出軌事故，友人不幸罹難。而劉海若當時一度被英國醫院宣判腦死，後轉往北京的醫院，卻發現僅是重度昏迷，很快地便甦醒，開始復健；其高強求生意志令不少醫護人員相當感動。只是王文靜透露劉海若狀況不佳，難以回復正常生活。

吳鑫鴻表示，若是輕度的腦損傷，傷者通常是清醒的，約莫一週後會有嘔吐、暈眩等後遺症。然重度腦損傷，如同劉海若的狀況，傷者會陷入昏迷，可能使其大腦皮質、腦部受損，合併下視丘異常，以及飽食中樞受損。

其中飽食中樞受損的話，將使得飽食訊號延遲，影響飽食感，使患者較難控制進食量，間接造成血糖不穩。其他也有可能是肌肉損傷，難以做細微的動作。同時大腦皮質受傷恐帶來短期記憶損害，容易忘記最近記下的事情或說過的話。

傷者需要一週前往復健科2至3次，進行復健來維持肌肉協調。另外在日常生活上，因應短期記憶受損，建議傷者用記事本或手機做備忘與提醒。另外血糖波動情形，患者需要在飲食上「控糖」，不僅是少吃甜食，大家常食用的特定水果、麵包或米飯，都可能影響血糖，須小心食用。

