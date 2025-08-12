自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》劉海若腦傷甦醒後 醫：復健之路漫長

2025/08/12 20:07

前主播劉海若在英國遭遇意外後一度昏迷，隨後甦醒，多年來住在台灣靜養。圖為劉海若的主治醫師，大陸神經外科醫師凌鋒（左）劉海若與劉海若（右），二人一見面便互摸對方的臉頰。（資料照）

前主播劉海若在英國遭遇意外後一度昏迷，隨後甦醒，多年來住在台灣靜養。圖為劉海若的主治醫師，大陸神經外科醫師凌鋒（左）劉海若與劉海若（右），二人一見面便互摸對方的臉頰。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前主播劉海若曾在1996年加入TVBS擔任晚間主播、財經組副組長，後於2000年到鳳凰衛視擔任中文台節目主持人。然在英國發生重大意外，生命垂危；目前治療完成後返回淡水靜養，由昔日老友，作家王文靜在臉書透露近況，才讓大家再次了解此事。輔大醫院神經外科主治醫師吳鑫鴻表示，重大意外昏迷的傷者在「奇蹟甦醒」後，其大腦皮質受損以及下視丘、短期記憶乃至飽食中樞，通常受到傷害，復健之路相當漫長。

據報導，前主播劉海若在23年前與2名友人同遊英國，卻遇上出軌事故，友人不幸罹難。而劉海若當時一度被英國醫院宣判腦死，後轉往北京的醫院，卻發現僅是重度昏迷，很快地便甦醒，開始復健；其高強求生意志令不少醫護人員相當感動。只是王文靜透露劉海若狀況不佳，難以回復正常生活。

吳鑫鴻表示，若是輕度的腦損傷，傷者通常是清醒的，約莫一週後會有嘔吐、暈眩等後遺症。然重度腦損傷，如同劉海若的狀況，傷者會陷入昏迷，可能使其大腦皮質、腦部受損，合併下視丘異常，以及飽食中樞受損。

其中飽食中樞受損的話，將使得飽食訊號延遲，影響飽食感，使患者較難控制進食量，間接造成血糖不穩。其他也有可能是肌肉損傷，難以做細微的動作。同時大腦皮質受傷恐帶來短期記憶損害，容易忘記最近記下的事情或說過的話。

傷者需要一週前往復健科2至3次，進行復健來維持肌肉協調。另外在日常生活上，因應短期記憶受損，建議傷者用記事本或手機做備忘與提醒。另外血糖波動情形，患者需要在飲食上「控糖」，不僅是少吃甜食，大家常食用的特定水果、麵包或米飯，都可能影響血糖，須小心食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中