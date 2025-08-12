民進黨 「小鋼砲」曾琮愷猝逝 3類人要嚴防蜂窩性組織炎

民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發症，與病魔纏鬥20多天後過世。（台灣公民會會社提供）

〔記者張協昇／南投報導〕外號「小鋼砲」的民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發症猝逝，究竟什麼是蜂窩性組織炎？衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師指出，蜂窩性組織炎是臨床上相當常見的感染症，往往是肢體的小傷口感染引起，例如擦傷，蚊蟲叮咬、香港腳、甲溝炎，到處理牙齒如拔牙等小小傷口，都有可能會發生，如有糖尿病、肝硬化、免疫功能低下的3類患者更要特別注意，避免因感染蜂窩性組織炎導致截肢、甚至危及生命。

廖嘉宏醫師表示，蜂窩性組織炎的病源細菌一般是革蘭氏陽性細菌感染，如金黃色葡萄球菌，鏈球菌等，但可能會因為不同疾病或傷口發生的狀況而有不同。如新聞報導常見的因接觸海水、處理海鮮後引發海洋創傷弧菌；而糖尿病患者的糖尿病足引發的蜂窩性組織炎，則可能是革蘭氏陰性細菌等一些多重細菌感染。

請繼續往下閱讀...

廖嘉宏醫師說，感染蜂窩性組織炎，一般症狀表現是急性的軟組織紅、腫、熱，需使用抗生素治療，病況輕微到極為嚴重差異相當大。可能口服抗生素，或在宅照護注射抗生素，也可能必須住院注射抗生素，合併清創、引流、排膿等手術，嚴重甚至會併發如壞死性筋膜炎、敗血症，需大範圍手術甚至截肢、危及生命，民眾不能輕忽，若有相關症狀就應儘速就醫。

