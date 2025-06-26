健康網》11大常見致癌習慣！ 開燈睡、忽略口腔清潔上榜

中醫師提醒，開燈睡覺不利於健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症已連續44年在國人死因中佔據首位，多數癌症與日常生活習慣息息相關。上祐中醫診所院長黃上邦列舉出11大常見致癌習慣，如食用過量甜食、加工紅肉、久坐、長期接觸甲醛、忽略口腔清潔、頻繁接受電腦斷層檢查、睡覺時沒關燈、愛吃燒烤、喝熱湯、菸檳酒來者不拒、常接觸塑膠微粒等。他並指出，罹癌者除了接受西醫治療外，也能透過中醫輔助治療，緩解不適。

不良生活習慣恐提高罹癌風險

黃上邦在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，除少數遺傳因素外，生活環境、飲食與其他不良癌症的形成需要一個很漫長的過程，從正常細胞演變成癌細胞，潛伏期可能長達10至20年，這段時間內，良好的生活習慣如健康飲食、定期運動以及遠離致癌因素，能有效降低罹癌的機率。反之，不良習慣則可能增加罹癌風險，因此列舉11項不良生活習慣，若能及早覺察並改善，遠離癌症威脅：

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1. 食用過量的甜食及鹽分：每週喝3杯以上含糖飲料的女性，乳房組織密度會增加，提高細胞癌變的風險；而攝取高鹽食物則容易罹患胃癌。

2. 久坐不動：建議每坐30分鐘起來伸展活動，並避免長時間久坐。

3. 吃過量加工紅肉：加工肉品與紅肉的高攝取量與罹患大腸癌的風險密切相關，應適度減少豬、羊、牛等紅肉的攝取，以魚肉、禽肉等白肉來取代紅肉，同時多吃天然蔬果。

4. 長時間接觸甲醛：甲醛已被證實致癌的化學物質，長時間曝露在甲醛環境中，除了致癌外，還會導致頭暈、噁心、嘔吐。此外，學齡前兒童更容易造成過敏性鼻炎、氣喘等問題，甚至肝腎都會出狀況，建議裝潢可選擇通過綠建築標章的產品，或採用原木建材與家具。

5. 忽略口腔清潔：最近研究發現口腔內的細菌可能會增加患胰臟癌、大腸癌及口腔癌等風險。因此建議每天固定刷牙、漱口是重要的預防步驟。

研究指出，口腔內的細菌可能會增加患胰臟癌、大腸癌及口腔癌等風險。因此建議每天固定刷牙、漱口，保護牙齒健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自Unsplash）

6. 頻繁接受電腦斷層檢查：美國權威期刊《循環》（Circulation）研究發現，經常重複接受複雜影像檢查者會增加罹癌風險，其中電腦斷層和心臟導管檢查是主要的輻射來源，建議每人1年內照胸部X光不要超過50次，除非必要才做電腦斷層檢查。

7. 睡覺時沒有關燈：據《Cancer》癌症期刊上1項研究顯示，睡眠中長期暴露在光線下，可能會增加罹患甲狀腺癌的風險。另1篇研究則發現，睡眠長期暴露在人工光線下，會增加變胖的機會，而肥胖又是導致多種癌症的危險因子，因此建議入睡時把燈光都關閉。

8. 喜歡吃燒烤食物：過度烤焦的肉類脂肪和蛋白質會產生危險的一級致癌物「多環芳香烴」，而澱粉食物經過高溫烹煮，也會出現不宜過量的丙烯醯胺，因此建議避免食用過度焦黑的食物，並攝取富含大量膳食纖維的蔬菜，以降低致癌風險。

9. 塑膠微粒的危害：盡量減少使用一次性塑膠產品，及購買合成纖維衣料製品，以免洗滌時增加環境塑膠微粒，選擇使用不含塑膠微粒的化妝品或個人清潔產品，如果空氣品質不佳、懸浮微粒較高，可佩戴防霾口罩或防粉塵口罩防範。

10. 愛喝熱湯：世界衛生組織（WHO）已將超過65℃的熱飲，定義為食道癌可能的致癌因子，口腔是身體非常耐熱的部位，通常可以容忍到約攝氏60℃左右，黏膜被湯燙傷約3天左右的時間就能修復好，但若不停反覆傷害，在來不及修復的情況下，也可能提高罹患口腔癌與食道癌的風險。建議在飲用熱湯、熱飲前先稍稍放涼，以避免黏膜受損。

11. 嚼檳榔、抽菸與飲酒：3者是口腔癌的高風險因子。香菸中的尼古丁會導致微血管收縮、血液循環不良，讓牙周組織的修復力下降、牙菌斑更容易增生；許多人誤以為無添加的檳榔無害，但檳榔子本身已被列為一級致癌物，內含的檳榔素與檳榔鹼會在口中產生致癌物質；酒精代謝產生的乙醛同樣為第一類致癌物，若體內缺乏代謝乙醛的酵素，將導致乙醛累積、提高致癌風險。

中醫師指出，嚼檳榔、抽菸與飲酒是口腔癌的高風險因子，建議戒除或遠離，護健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

治療癌症 中醫輔助緩解不適

黃上邦表示，癌症確診後，應配合專科醫師診治，根據病情接受手術、化療、放射治療、標靶治療等主流醫療。中醫治療則可依據辨證施治與調理體質，改善癌症治療的不適，並緩解癌症相關症狀。

黃上邦進一步提及，在中醫觀點中，癌症患者症狀屬於氣虛、陽虛、虛勞等範圍，治療方向以補氣、溫陽為主。至於放、化療階段則屬於熱毒損傷體陰，病人往往會表現出虛實夾雜、虛瘀互結、虛不受補，或肝鬱脾虛等複雜證型。因此中醫在癌症輔助治療中的使用時機，會依據患者整體症狀與西醫治療階段來綜合評估，並結合中醫四診，進行辨證論治，制定個別化的治療方案。

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