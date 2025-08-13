南部7旬女爆「本土兔熱病」近4年首見 感染源待釐清

▲疾管署防疫醫師林詠青表示，兔熱病可經由吸血性節肢動物叮咬造成人類感染。（疾管署提供）

記者林惠琴／台北報導

▲民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，處理動物屍體（尤其兔子）需戴口罩、防水手套。（照片來源：shutterstock）

衛福部疾管署昨公布近4年首見本土兔熱病，為南部70多歲本國籍女性，無從事戶外活動且無動物接觸史，經治療已出院，感染源待釐清。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女有慢性腎病、高血壓、糖尿病等慢性病史，7月12日發燒、全身無力、頻尿至診所就醫，後續症狀未改善且出現寒顫、腹瀉再至急診，白血球與發炎指數均上升，住院並接受抗生素治療，血液培養菌株經全基因體定序鑑定為兔熱病致病菌，所幸已於7月下旬好轉出院。

出現發燒、無力、寒顫、腹瀉症狀

林詠青指出，疫調發現，個案很少出門，近期無國外旅遊史，且未從事戶外活動、沒有動物接觸史，家中亦無飼養寵物、無老鼠等動物活動痕跡，住家周邊也無草叢或工地等風險環境，未受蚊蟲叮咬，飲食以熟食為主，其他家人無疑似症狀，感染源待釐清。

目前衛生單位已完成個案住家及周邊環境的消毒工作及通報醫院實驗室的清消作業，同時針對醫院檢驗相關人員與個案家人進行健康監測14日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，2007年將兔熱病納入第四類法定傳染病以來，僅於2011年出現1例美國移入個案、2021年出現1例南部本土個案，此次個案為第3例。

人畜共通傳染病 恐致肺炎、敗血症

林詠青指出，兔熱病為人畜共通傳染病，病原菌為土倫病法蘭西斯氏菌，主要野生動物宿主包含：兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。人類可經由吸血性節肢動物（通常為硬蜱和鹿蠅）叮咬、接觸受感染動物組織、食用受污染食物與水，或吸入受污染塵土而感染，潛伏期與暴露劑量有關，通常為3到5天，亦可達14天。若吸入兇猛型別病菌，恐引發肺炎及敗血症，死亡率上看3到6成，被認為具有發展生物恐怖攻擊的潛力。

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，處理動物屍體（尤其兔子）需戴口罩、防水手套。如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫等症狀，應儘速就醫。

另外，疾管署也公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎，為南部70多歲男性，有癌症及慢性阻塞性肺病等病史，7月25日呼吸喘住院，8月3日死亡。今年累計6例流行性腦脊髓膜炎，為近8年同期新高，其中3例死亡。

