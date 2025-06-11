國科會明年砸10億試辦在宅醫療科技 優先鎖定偏鄉地區

為落實健康台灣願景，國科會明天將在行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」計畫，將結合衛福部、經濟部與國發會，明年投入10億元，鎖定偏鄉地區試辦一年。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為落實健康台灣願景，國科會明天將在行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」計畫，將結合衛福部、經濟部與國發會，明年投入10億元，鎖定偏鄉地區試辦1年，協助具效益的產品或方案普及應用，結合家戶需求拓展市場，進而帶動生醫產業發展與創新。

國科會主委吳誠文表示，衛福部現正執行的「健康台灣深耕計畫」，不過，健康促進不僅止於醫療院所，而是要推動到分散式醫療、在宅醫療等領域，而目前急重症的在宅醫療非常耗費醫學中心人力，如何在醫療量能飽和下，透過科技促進發展至關重要。

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吳誠文指出，國科會去年7月起舉辦10餘場專家會議，並赴中南部、東部偏鄉實際了解需求，希望未來透過AI工具和雲端服務，可由醫師在遠距給予處方，讓偏鄉民眾也能享受到醫學中心的診斷及醫療服務。

吳誠文說，在宅醫療科技共有3大重點，首先是落實跨部會協作機制，包括利用科技創新權AI建置基盤，讓全國醫療網絡更為健全，未來衛福部、經濟部、數發部將扛起重要責任，希望進入高齡化社會，不僅不會遭遇醫療院所飽和問題，反而有機會提高醫療水準，產業發展也能擴及國際性的醫療產業。

吳誠文指出，其次是聚焦在需求導向的推動策略，擴及民眾端的需求，引導科技產業研發需求端的產品；第三是建構永續在宅醫療科技生態系，因為產業發展一定要有市場，市場就是來自於需求，除健保給付的部分，民眾為了促進健康，還有很多商機存在，這就是民眾願意花錢的地方，會讓產業正向循環。

吳誠文舉例，有些居住在偏鄉、罹患慢性病的民眾，每3個月就需要長途跋涉、耗費一整天回診，家人可能也得陪病，耗費很多人力，但若未來透過視訊及生理資訊檢測工具，可了解病人現在的狀況，醫師便可遠距開處方。

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