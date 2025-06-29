三高族噁心吃不下 骨髓瘤引起急性腎衰竭

▲患有三高或腎臟病的民眾，若出現水腫、噁心、嘔吐、食慾不振，建議儘速就醫檢查找出真正原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲患者因出現食慾不振、噁心、疲勞等症狀，檢查後病因竟是多發性骨髓瘤引起；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林軒任）

66歲賴先生長年患有高血壓和慢性腎臟病，這幾週因食慾不振、噁心，吃不下飯，決定就診。原本以為是本身慢性疾病造成，結果檢查發現他的肌酸酐高達13.2mg/dL、全蛋白尿也高達3222mg/g，研判為急性腎衰竭所致，住院緊急透過血液透析治療，並安排進一步檢查，才揪出病因竟是「多發性骨髓瘤」所引起。

多發性骨髓瘤為罕見血液癌症

多發性骨髓瘤是一種罕見的血液癌症，起因為骨髓中一種稱為漿細胞的白血球發生癌變並異常增生，導致骨骼、血液和腎臟等多重器官受到影響。

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多發性骨髓瘤發生原因尚不清楚，但多發生在65-74歲男性，通常早期沒有明顯症狀，但當疾病進展時，會出現骨頭疼痛、病理性骨折、疲勞虛弱、高血鈣症、頻繁感染、腎功能異常、不明原因體重減輕等。

由於骨髓瘤細胞產生的異常蛋白質體積較大，容易在腎小管中沉積，阻礙腎臟正常的過濾功能，造成急性腎衰竭，連帶導致體內廢物和毒素累積，出現水腫、噁心、嘔吐、食慾不振、疲倦乏力等症狀。嚴重時，更可能出現意識不清等尿毒症候群，是多發性骨髓瘤常見且嚴重的併發症。此時，若能及時診斷和治療多發性骨髓瘤，是讓腎功能恢復的關鍵因素。

至於急性腎衰竭發生原因則相當多元，除了多發性骨髓瘤外，還包括脫水、感染、藥物毒性和腎臟血流量減少等，都可能導致腎功能在短時間內迅速惡化。

治療方式包括透析、藥物治療、調整生活方式等。以賴先生為例，他的尿毒症候群狀況嚴重，就必須透過緊急透析，先清除體內累積廢物和毒素，以減輕腎臟負擔。

有慢性病史 要定期檢查腎臟

後續再經血清蛋白電泳分析，發現有大量單株抗體，腎臟切片病理也發現輕鏈（light chain）沉積，於是轉介至血液腫瘤科進行化療。經過一系列化療後，單株抗體迅速下降，只可惜腎臟已嚴重損傷，短期仍須繼續透析治療。

提醒民眾，若是有高血壓、糖尿病等慢性病史，建議定期檢查腎臟功能。假如出現食慾不振、噁心、疲勞、骨痛等症狀，應該及時就醫檢查，才能及早發現潛在的健康風險。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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