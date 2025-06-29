自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

三高族噁心吃不下 骨髓瘤引起急性腎衰竭

2025/06/29 05:30
三高族噁心吃不下 骨髓瘤引起急性腎衰竭

▲患有三高或腎臟病的民眾，若出現水腫、噁心、嘔吐、食慾不振，建議儘速就醫檢查找出真正原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

三高族噁心吃不下 骨髓瘤引起急性腎衰竭

▲患者因出現食慾不振、噁心、疲勞等症狀，檢查後病因竟是多發性骨髓瘤引起；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林軒任）

66歲賴先生長年患有高血壓和慢性腎臟病，這幾週因食慾不振、噁心，吃不下飯，決定就診。原本以為是本身慢性疾病造成，結果檢查發現他的肌酸酐高達13.2mg/dL、全蛋白尿也高達3222mg/g，研判為急性腎衰竭所致，住院緊急透過血液透析治療，並安排進一步檢查，才揪出病因竟是「多發性骨髓瘤」所引起。

多發性骨髓瘤為罕見血液癌症

多發性骨髓瘤是一種罕見的血液癌症，起因為骨髓中一種稱為漿細胞的白血球發生癌變並異常增生，導致骨骼、血液和腎臟等多重器官受到影響。

多發性骨髓瘤發生原因尚不清楚，但多發生在65-74歲男性，通常早期沒有明顯症狀，但當疾病進展時，會出現骨頭疼痛、病理性骨折、疲勞虛弱、高血鈣症、頻繁感染、腎功能異常、不明原因體重減輕等。

由於骨髓瘤細胞產生的異常蛋白質體積較大，容易在腎小管中沉積，阻礙腎臟正常的過濾功能，造成急性腎衰竭，連帶導致體內廢物和毒素累積，出現水腫、噁心、嘔吐、食慾不振、疲倦乏力等症狀。嚴重時，更可能出現意識不清等尿毒症候群，是多發性骨髓瘤常見且嚴重的併發症。此時，若能及時診斷和治療多發性骨髓瘤，是讓腎功能恢復的關鍵因素。

至於急性腎衰竭發生原因則相當多元，除了多發性骨髓瘤外，還包括脫水、感染、藥物毒性和腎臟血流量減少等，都可能導致腎功能在短時間內迅速惡化。

治療方式包括透析、藥物治療、調整生活方式等。以賴先生為例，他的尿毒症候群狀況嚴重，就必須透過緊急透析，先清除體內累積廢物和毒素，以減輕腎臟負擔。

有慢性病史 要定期檢查腎臟

後續再經血清蛋白電泳分析，發現有大量單株抗體，腎臟切片病理也發現輕鏈（light chain）沉積，於是轉介至血液腫瘤科進行化療。經過一系列化療後，單株抗體迅速下降，只可惜腎臟已嚴重損傷，短期仍須繼續透析治療。

提醒民眾，若是有高血壓、糖尿病等慢性病史，建議定期檢查腎臟功能。假如出現食慾不振、噁心、疲勞、骨痛等症狀，應該及時就醫檢查，才能及早發現潛在的健康風險。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中