台中6旬婦心肌梗塞OHCA 家屬消防醫院接力CPR救回一命

陳婦（左二）獻花感謝光田醫院心臟內科醫師劉崢偉（左一）與消防人員救命之恩。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市龍井區一名60多歲的陳姓婦人今年3月間剛煮完晚餐，坐下休息後，卻突然昏倒在椅子上，家人聽聞異響衝進客廳，只見她癱軟暈厥，立刻撥打119並實施CPR，陳婦一度在送醫途中失去生命跡象，所幸到光田醫院後，醫護接力搶救，最終成功將她從鬼門關前救回，她順利康復，走路回診、對答如流，今日獻花感謝醫護救命之恩。

光田醫院指出，陳婦倒下時，家屬先緊急CPR，龍井分隊消防隊員李威諭與劉家維接獲通報後抵達現場，確認心肺功能停止，立即施以高品質CPR與AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，並同步確保氣道、穩定生命徵象，雖一度在送往光田醫院途中被宣告失去生命跡象，所幸到院後由急診醫學部主任林技政及團隊、心臟內科醫師劉崢偉接力搶救，立即安排心導管手術打通阻塞血管，術後患者轉入加護病房，一週後順利康復出院。

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陳婦說，倒下前1秒還清醒，下1秒就陷入空白，從未想過高血壓、高膽固醇與壓力會導致如此劇變，也讓她徹底重新看待自身健康與壓力管理，13年前先生因長期肝病至光田治療，最終在醫院病逝，那段傷痛曾讓她不敢再踏進這家醫院，沒想到自己在這裡被救回，內心五味雜陳。

龍井消防分隊表示，根據消防署與衛福部資料，全國OHCA整體存活率約為9%；但台中市今年1至6月急救成功率已提升至39.85%，顯示整體救護能量穩定提升。

劉崢偉說，有些心肌梗塞患者發作前並無明顯徵兆，可藉由高纖、低脂、少油的飲食型態及每週3到5次的有氧運動，降低心血管事件的發生風險，從日常生活中強化保健意識。

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