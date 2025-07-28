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健康 > 杏林動態

聖馬爾定醫院推廣無菸與器捐 讓健康與愛延續

2025/07/28 13:55

聖馬爾定醫院今天舉辦「無菸宣誓暨器官捐贈推廣活動」，希望喚起民眾對健康、生命價值等議題的關注。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院今天舉辦「無菸宣誓暨器官捐贈推廣活動」，希望喚起民眾對健康、生命價值等議題的關注。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕天主教聖馬爾定醫院今天舉行「無菸宣誓暨器官捐贈推廣活動」，結合衛生福利部「二代戒菸服務計畫」精神，以及器官捐贈宣導內容，喚起大眾對健康及生命價值的關注，共同參與具有意義與溫度的公益行動，打造更有愛的未來。

聖馬爾定醫院今天在活動現場設置戒菸諮詢專區，並提供民眾個別諮詢、衛教資料、專屬的戒菸計畫協助。

聖馬爾定醫院表示，院方投入戒菸服務推廣多年，屢獲衛福部頒發「戒菸績優醫事機構」肯定，希望透過免除藥品部分負擔，以及衛教師專業輔導關懷服務，能大幅提升戒菸成功率，今天的無菸宣誓活動，不只是過去成果的延續與肯定，也希望吸引更多民眾踏出戒菸的第一步。

除了倡導無菸環境，今天同步推廣器官捐贈，現場設置多項互動體驗，如「圈圈圓圓捐捐」提供人體器官圖，讓民眾標示願意捐贈的器官並分享想法；「心願牆」透過案例介紹捐贈程序，同時可表達對捐贈者的感謝或紀念之情；「翻牌Q&A」以十六張問題卡片，引導參與者深入了解器捐知識；「感恩故事區」則透過故事小卡與影片，呈現受贈者與捐贈者的真摯心聲，用最真實的情感，表達生命傳承的感動。

聖馬爾定醫院社區健康組主任陳志誠說，無菸與器捐雖屬不同領域，但都是關乎「健康」與「生命」，期待藉由活動，讓民眾進一步了解這些議題，成為行動者，為自己的健康許下承諾，也為他人的生命點亮希望，共同營造無菸、善愛的社會氛圍。

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聖馬爾定醫院今天設置諮詢專區，幫助民眾更有意願戒菸。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院今天設置諮詢專區，幫助民眾更有意願戒菸。（聖馬爾定醫院提供）

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