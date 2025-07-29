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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

恐比B肝更傷肝！世衛列D型肝炎為致癌因子 癌風險高6倍

2025/07/29 11:26

D型肝炎致癌風險升高，世衛列為人類致癌因子之一；示意圖。（圖取自shutterstock）

D型肝炎致癌風險升高，世衛列為人類致癌因子之一；示意圖。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）已在7月28日「世界肝炎日」宣布，D型肝炎已被正式列為誘發肝癌的病因之一，與B型及C型肝炎同屬高度致癌病毒。專家指出，D型肝炎僅會出現在已感染B型肝炎的患者體內，其引發肝癌的風險比單獨感染B肝高出2至6倍。

根據世衛官網公布內容，聯合國國際癌症研究機構已將D型肝炎歸類為「對人類具有致癌性」，顯示其對公共衛生的威脅不容小覷。WHO呼籲各國應加速行動，消除病毒性肝炎造成的傷害，尤其是降低因肝癌導致的死亡率。

根據世衛統計，每30秒就有1人死於肝炎引發的嚴重肝病或肝癌。全球目前約有超過3億人感染B、C、D型肝炎，每年導致130萬人死亡，多數患者對自身感染狀況一無所知，無法及時治療，形成隱性疫情。

目前C型肝炎已有口服藥物問世，可於2至3個月內治癒，B型肝炎則可透過終身服藥有效控制病情；D型肝炎則是只有當人體已經感染B型肝炎時，才會發生，它不會單獨出現，和單純感染B型肝炎相比，如果同時感染D，肝臟受損的風險更高。

目前還沒有D型肝炎的疫苗，但可以透過接種B型肝炎疫苗來預防。治療方式仍在研發與強化中，尚未有普及療，醫界也強調疫苗預防仍是首要策略。

根據世衛最新資料，全球已有147個國家導入新生兒B型肝炎疫苗接種，較2022年增加9國。儘管如此，整體防治工作仍存落差，截至2022年僅13％的B肝患者、36％的C肝患者確診，其中僅有3％與20％獲得治療，遠未達到世衛設定的2025年診斷與治療目標。

世衛強調，全球目標是在2030年前預防980萬起新感染、挽救約280萬人生命。今年世界肝炎日主題為「肝炎：讓我們打破障礙」，呼籲各界合力克服檢測不足、資金缺乏與污名歧視等阻力，讓慢性肝炎患者獲得應有的診斷與治療，阻止肝癌發病率持續上升。

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