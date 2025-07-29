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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

43歲男左腹脹痛月餘 無血便竟罹直腸癌

2025/07/29 10:09

大腸直腸外科醫師蔡達基提醒，大腸癌有年輕化趨勢，有腹痛、大腸習慣改變等症狀都應做篩檢。（高雄阮綜合醫院提供）

大腸直腸外科醫師蔡達基提醒，大腸癌有年輕化趨勢，有腹痛、大腸習慣改變等症狀都應做篩檢。（高雄阮綜合醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕43歲趙先生左腹疼痛和腹脹1個多月，原以為是消化不良就醫，大腸鏡檢查卻發現直腸左側有1顆5公分腫瘤，為直腸癌第3期，驚訝雖然大便習慣改變，但無便秘、腹瀉，也無血便和家族病史，醫師呼籲要注意大腸癌年輕化的趨勢。

高雄阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基指出，大腸癌因為腫瘤的位置、大小和生長方式的不同，症狀會有所差異，腫瘤長在大腸右側，通常初期不會有明顯症狀，患者常誤判為胃腸消化道發炎或功能不良；後期才會出現大便混著血或慢性貧血、肚子隱隱做痛、體重減輕等大腸癌典型症狀。

如果腫瘤長在大腸左側，常見大便習慣改變、腹瀉或便祕交替、大便變細、糞便帶血、腹痛，甚至「裡急後重」排便困難的情形，初期常被誤判為痔瘡、腸躁症而擔誤治療時機。

蔡達基表示，趙先生體型中等、非肥胖者，是大腸癌典型症狀極不明顯的病例，加上一、二等親也無大腸癌病史，推測可能與他有吸菸習慣，血壓、血脂及膽固醇稍微偏高，以及因職業所需經常吃消夜飲酒有關。

患者經大腸鏡檢查發現1顆約5公分大的腫瘤，且已是第3期。（高雄阮綜合醫院提供）

患者經大腸鏡檢查發現1顆約5公分大的腫瘤，且已是第3期。（高雄阮綜合醫院提供）

患者的直腸腫瘤位於肛門口約5-8公分。（高雄阮綜合醫院提供）

患者的直腸腫瘤位於肛門口約5-8公分。（高雄阮綜合醫院提供）

近年大腸癌患者有年輕化的趨勢，推測與生活型態、飲食習慣和環境因素變化的確有關，除了菸酒對心血管、呼吸道、消化系統造成的損害外，年輕世代慣以含糖飲料取代白開水，加上攝取較多精緻糖類糕點與油炸燒烤類食物，含植物性纖維蔬果攝取得少等，都給腸道腫瘤養成環境。

趙先生經接受結合3D影像系統與4K高畫質放大螢幕的經肛門微創腹腔鏡手術，順利將直腸病灶腫瘤切除，雖然腫瘤沒有侵犯肛門括約肌，但考慮腸道縫合處滲漏的風險，蔡達基仍為趙先生做暫時性腸造口（人工肛門），以便袋收集排泄物，等3個月後吻合處傷口完全癒合，再將腸造口關閉，就能正常排便。手術部分費用健保有給付。

蔡達基提醒，近年大腸癌在40-49歲年齡區間上升幅度最快，為避免診斷延遲，衛福部已下修癌篩年齡為40-74歲，民眾應善用篩檢資源，以期早期發現、及時治療。

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