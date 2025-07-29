防肝癌從生活做起！ 醫學專家籲打疫苗、控肥胖與酒精

肥胖帶來的脂肪肝，已成為全球肝癌成因中成長最快的主因之一，隨著肥胖率攀升，未來恐將更普遍；圖為情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球肝癌病例正以驚人速度攀升，但一項最新研究帶來希望。根據英國《衛報》報導，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）委員會發表的一份最新報告指出，全球3/5的肝癌病例，其實可以透過生活方式的改變與疫苗接種來預防。

這份由中國復旦大學周健授領導的研究指出，若能有效控制肥胖、減少酒精攝取，並普及B型肝炎疫苗，預計到2050年，全球每年可減少2%至5%的肝癌發病率，相當於預防了900萬至1700萬個新病例，並拯救高達800萬至1500萬人的生命。

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肝癌是全球第6大常見癌症，也是第3大癌症死因。報告預測，若不採取緊急行動，全球肝癌死亡人數將從2022年的76萬人，在2050年增至137萬人。

報告分析指出，全球肝癌病例增加最快的2大元兇，分別是「脂肪肝」與「酒精」。與肥胖率攀升密切相關的脂肪肝，其導致的肝癌比例，預計將從2022年的8%，在2050年增至11%。而酒精相關的肝癌比例，也將從19%升至21%。

美國貝勒醫學院的塞拉格（Hashem B El-Serag）教授表示：「肝癌過去被認為主要與病毒性肝炎或酒精有關。但今天，不斷上升的肥胖率，正成為一個日益增長的肝癌風險因子。」

委員會因此向各國政府提出多項政策建議，包括：加強B肝疫苗接種與成人普篩、實施酒精最低單位定價與糖稅、投資肝損傷與癌症的早期檢測，以及改善患者的安寧療護。研究人員強調，相較於其他癌症，肝癌的風險因子更為明確，也因此，其預防策略也更具針對性。

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