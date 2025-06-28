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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》防癌不能當治癌！ 醫教「4招」打造健康防護罩

2025/06/28 19:31

醫師說，防癌是在問題發生前未雨綢繆、築起防線，建議日常多吃蔬果、全穀類食物，少吃加工食品，可影響腸道菌群，提升抗癌力；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，防癌是在問題發生前未雨綢繆、築起防線，建議日常多吃蔬果、全穀類食物，少吃加工食品，可影響腸道菌群，提升抗癌力；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽人說：「預防勝於治療」，在癌症已成為現代人生命威脅的情況下，是否預防癌症也能作為治療手段？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，防癌是在問題發生前築起防線；治癌則是在問題爆發後全力搶救；兩者時機點、介入方式和代價都不同。想要未雨綢繆防範癌症發生，建議遵循健康飲食規律運動戒菸限酒定期篩檢4原則，於病灶形成前加以阻斷，為健康打造牢固的防護罩。

依據國民健康署的資料，「癌症登記報告」顯示109年新發生癌症人數為12萬1千多人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚，唯有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升自身存活率。

關於癌症的預防與治療議題，黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，「防癌不能當作治癌」這個關鍵觀念，說明防癌目標是在癌細胞形成或萌芽時就加以阻斷，為健康撐起保護傘，就像蓋房子前先打好地基般重要；建議預防策略包括以下4點：

健康飲食：多吃蔬果、全穀類食物，少吃加工食品，可影響腸道菌群，提升抗癌力。

規律運動：保持健康體重，改善新陳代謝，進而降低發炎反應。

戒菸限酒：戒除並限制菸酒，遠離致癌因子，可大幅降低多種癌症風險。

定期篩檢：在癌前病變或及早發現問題，有助及早處理或治療。

醫師說，想防癌除健康飲食、戒菸限酒、定期篩檢外，規律運動也可保持健康體重、改善新陳代謝，進而降低發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，想防癌除健康飲食、戒菸限酒、定期篩檢外，規律運動也可保持健康體重、改善新陳代謝，進而降低發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

黃軒進一步說明，治癌則是在癌細胞已經肆虐時，清除癌細胞、控制病情；意義在於亡羊補牢，就像房子失火後立刻滅火一樣的道理。治癌依病症不同而方式多元，通常包括以下5種：

手術：切除局限腫瘤。

化學治療：以藥物殺死快速生長的癌細胞。

放射治療：採用高能量射線破壞癌細胞DNA。

標靶治療：精準攻擊癌細胞特有分子。

免疫治療：激活自身免疫系統攻擊癌細胞，以達治療效果。

黃軒強調，防癌、治癌兩者時機點、介入方式和代價都不同，預防的成功率高、代價小；治療則複雜且代價高昂。積極預防是最佳健康投資，若不幸罹癌，則應及早尋求專業癌症治療。

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