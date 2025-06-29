大腸憩室塞滿糞便 發炎恐腸穿孔

▲X光發現，腹膜腔游離氣體（左圖，藍色箭頭處）；斷層掃描可見降結腸有個類似腫瘤的病灶，合併周遭游離氣體（右圖，紅色箭頭處）。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

一名60歲男性是糖尿病患者且有肥胖問題，這次是因為下腹痛3天來到門診。起初，他以為自己是腸胃炎，但他發現肚子越來越脹，而且只要一走路就會引發腹痛。

就醫時，血壓和心跳正常，理學檢查發現肚子非常脹，扣診有鼓音，按壓時，有嚴重的反彈痛，特別是在下腹的位置；X光發現腹膜腔游離氣體（左圖，藍色箭頭處），斷層掃描可見降結腸有個類似腫瘤的病灶，合併周遭游離氣體（右圖，紅色箭頭處）。

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由於不能排除腫瘤破裂引起大腸穿孔。病人接受剖腹探查，發現降結腸的地方，有1個袋狀構造，裡面幾乎被糞便塞滿；外科醫師進行左側降結腸切除術，病理結果顯示大腸憩室發炎，病人術後恢復良好，確定可以正常進食後出院。

大腸憩室 象徵大腸老化

最後診斷為大腸憩室炎合併糞便堆積，引發腸穿孔與腹膜炎。

大腸憩室主要與缺乏纖維的飲食有關，低纖飲食導致大腸蠕動速度變慢，造成大腸的腔室壓力變大，在腸壁脆弱的地方，形成1個向外的囊袋狀突起；一般而言，大腸憩室不會造成症狀，但在肥胖、抽菸、年紀大、缺乏運動或位於乙狀結腸的憩室，可能導致腹痛、發燒，甚至胃腸出血。

大腸憩室炎可透過血液檢查與斷層掃描診斷，通常在接受1週的抗生素及輸液治療後，症狀可改善。要提醒的是，急性期不可做大腸鏡檢，以免造成腸穿孔，但可於症狀緩解後，進行追蹤性大腸鏡，排除潛在瘜肉或腫瘤的可能性。

大腸憩室不會增加癌病變發生的機率，但仍有可能產生憩室炎、出血，甚至是腸穿孔等併發症，所以此病仍然不可等閒視之。

多蔬果戒菸酒 每週定期運動

大腸憩室的存在，可視為大腸老化的象徵，多吃蔬菜、水果，減少肉類及加工食品的攝取，保持每週3到5次，每次30分鐘的有氧運動，增加腸子蠕動的順暢性，遠離菸、酒是預防大腸憩室的不二法門。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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