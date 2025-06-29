自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大腸憩室塞滿糞便 發炎恐腸穿孔

2025/06/29 05:30
大腸憩室塞滿糞便 發炎恐腸穿孔

▲X光發現，腹膜腔游離氣體（左圖，藍色箭頭處）；斷層掃描可見降結腸有個類似腫瘤的病灶，合併周遭游離氣體（右圖，紅色箭頭處）。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

一名60歲男性是糖尿病患者且有肥胖問題，這次是因為下腹痛3天來到門診。起初，他以為自己是腸胃炎，但他發現肚子越來越脹，而且只要一走路就會引發腹痛。

就醫時，血壓和心跳正常，理學檢查發現肚子非常脹，扣診有鼓音，按壓時，有嚴重的反彈痛，特別是在下腹的位置；X光發現腹膜腔游離氣體（左圖，藍色箭頭處），斷層掃描可見降結腸有個類似腫瘤的病灶，合併周遭游離氣體（右圖，紅色箭頭處）。

由於不能排除腫瘤破裂引起大腸穿孔。病人接受剖腹探查，發現降結腸的地方，有1個袋狀構造，裡面幾乎被糞便塞滿；外科醫師進行左側降結腸切除術，病理結果顯示大腸憩室發炎，病人術後恢復良好，確定可以正常進食後出院。

大腸憩室 象徵大腸老化

最後診斷為大腸憩室炎合併糞便堆積，引發腸穿孔與腹膜炎。

大腸憩室主要與缺乏纖維的飲食有關，低纖飲食導致大腸蠕動速度變慢，造成大腸的腔室壓力變大，在腸壁脆弱的地方，形成1個向外的囊袋狀突起；一般而言，大腸憩室不會造成症狀，但在肥胖、抽菸、年紀大、缺乏運動或位於乙狀結腸的憩室，可能導致腹痛、發燒，甚至胃腸出血。

大腸憩室炎可透過血液檢查與斷層掃描診斷，通常在接受1週的抗生素及輸液治療後，症狀可改善。要提醒的是，急性期不可做大腸鏡檢，以免造成腸穿孔，但可於症狀緩解後，進行追蹤性大腸鏡，排除潛在瘜肉或腫瘤的可能性。

大腸憩室不會增加癌病變發生的機率，但仍有可能產生憩室炎、出血，甚至是腸穿孔等併發症，所以此病仍然不可等閒視之。

多蔬果戒菸酒 每週定期運動

大腸憩室的存在，可視為大腸老化的象徵，多吃蔬菜、水果，減少肉類及加工食品的攝取，保持每週3到5次，每次30分鐘的有氧運動，增加腸子蠕動的順暢性，遠離菸、酒是預防大腸憩室的不二法門。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中