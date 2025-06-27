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健康 > 杏林動態

不是告別！光田安寧病房用愛陪伴 9旬翁圓滿慶生

2025/06/27 11:30

光田醫院在安寧病房幫周爺爺慶生。（記者張軒哲攝）

光田醫院在安寧病房幫周爺爺慶生。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市歲94周姓老翁，年初因出現進食困難、吞嚥不易，精神與行動力也迅速衰退。家屬驚覺異常後，緊急送往光田醫院就醫。經醫療團隊評估，周爺爺為末期老年衰弱病人合併肺炎，建議轉入安寧病房，展開完整且溫柔的安寧療護照顧。醫院與家屬在病房舉辦一場慶生茶會，慶生會後兩週，周爺爺病況趨穩，順利出院，返家後由安寧居家團隊接手照顧。

周爺爺與光田醫院情誼深厚，去年底因肺炎住院時，正巧參與新院區啟用的「世紀搬遷」，成為當日年紀最長的患者。他見證光田從15床小病房成長為近1500床的醫療體系，自年輕時就相當習慣來光田就診。他年初又因病再度住院，因健康退化轉入安寧病房。

當天慶生現場佈置溫馨，氣球、布條、蛋糕與親友笑聲交織出溫暖氛圍，展現周爺爺的好人緣。近20位親友與醫護團隊，包括安寧病房主任李秉學、老年醫學科楊皓雯醫師、老年醫學科個管師、安寧團隊護理師、共照師、社工師、臨床心理師、關懷師、志工、其他工作人員及大悲學苑關懷人員，共同獻上祝福。當天慶生會結束後也在大悲學苑聖題法師及關懷員協助下，完成周爺爺皈依的心願。

女兒周小姐親手繪製感謝卡片、剪輯回顧影片，訴說父親從年輕到育兒的生命歷程，讓現場不少人感動泛淚。小提琴與鋼琴演奏輕聲流轉，當大家齊唱生日快樂歌時，周爺爺微笑點頭回應，傳遞著深刻的愛與感謝，讓大家都被這溫馨的氣氛所感染。

周小姐說，爸爸一生善良、敬老愛幼，這場生日會可能是最後一次，但更希望是一次圓滿的生命告白。在安寧病房，人生的最後旅程不是終點，是一段愛與陪伴的延續，也是對生命最後的溫柔回應。

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