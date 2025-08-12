自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》蹲馬桶超過1分鐘 1.26倍得「痔」風險

2025/08/12 21:47

土耳其研究，蹲馬桶超過1分鐘，得痔瘡風險為1.26倍，肝膽腸胃醫師張璨璿說，超過15分鐘為32.6倍，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

土耳其研究，蹲馬桶超過1分鐘，得痔瘡風險為1.26倍，肝膽腸胃醫師張璨璿說，超過15分鐘為32.6倍，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人蹲馬桶不帶手機進去滑的，少之又少。但上廁所兼滑手機，造成痔瘡風險，每分鐘都以1.26倍速度飆升。新光醫院肝膽腸胃科醫師張璨璿建議，上廁所最好5分鐘內搞定、起身為宜。

土耳其《Colorectal Disease》期刊刊登研究，分析1684名參與者發現，在廁所使用智慧型手機的時間每增加1分鐘，被診斷為痔瘡的機率增加1.26倍。痔瘡患者中有64.7%習慣將手機帶進廁所，對照組為38.4%。肝膽腸胃科醫師張璨璿提醒，此雖為觀察性研究，無法證明因果，但久蹲馬桶、便秘與用力才是痔瘡「三大兇手」。他建議5分鐘內結束如廁，若超過 15分鐘，風險可能高達數十倍，應及早改善排便習慣。

張璨璿以此類推，若是在蹲馬桶超過15分鐘，那就有32.6倍患痔瘡的風險，但他指出，這份期刊只是觀察性研究，不能證明因果，因為有87%的人有痔瘡困擾。

若是已經痔瘡上身的病患，張璨璿指出，滑手機超過10分鐘，恐會加劇惡化。不過他也提到，便秘+用力+久坐才是痔瘡的王牌組合，他也再次呼籲，多增加膳食纖維、多喝水、規律運動，避免便秘跟用力，倘若真的反覆不舒服，還是請就醫讓醫師評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中