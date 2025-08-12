健康網》蹲馬桶超過1分鐘 1.26倍得「痔」風險

土耳其研究，蹲馬桶超過1分鐘，得痔瘡風險為1.26倍，肝膽腸胃醫師張璨璿說，超過15分鐘為32.6倍，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人蹲馬桶不帶手機進去滑的，少之又少。但上廁所兼滑手機，造成痔瘡風險，每分鐘都以1.26倍速度飆升。新光醫院肝膽腸胃科醫師張璨璿建議，上廁所最好5分鐘內搞定、起身為宜。

土耳其《Colorectal Disease》期刊刊登研究，分析1684名參與者發現，在廁所使用智慧型手機的時間每增加1分鐘，被診斷為痔瘡的機率增加1.26倍。痔瘡患者中有64.7%習慣將手機帶進廁所，對照組為38.4%。肝膽腸胃科醫師張璨璿提醒，此雖為觀察性研究，無法證明因果，但久蹲馬桶、便秘與用力才是痔瘡「三大兇手」。他建議5分鐘內結束如廁，若超過 15分鐘，風險可能高達數十倍，應及早改善排便習慣。

張璨璿以此類推，若是在蹲馬桶超過15分鐘，那就有32.6倍患痔瘡的風險，但他指出，這份期刊只是觀察性研究，不能證明因果，因為有87%的人有痔瘡困擾。

若是已經痔瘡上身的病患，張璨璿指出，滑手機超過10分鐘，恐會加劇惡化。不過他也提到，便秘+用力+久坐才是痔瘡的王牌組合，他也再次呼籲，多增加膳食纖維、多喝水、規律運動，避免便秘跟用力，倘若真的反覆不舒服，還是請就醫讓醫師評估。

