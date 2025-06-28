解夏季血荒！立委力邀捐血 上午捐血者破百

民眾捐血狀況。（賴惠員服務處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕抒解夏季血荒，立委賴惠員與林俊憲今天（28日）在新營區南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦「讓愛延續、捐血相挺」公益捐血活動，吸引民眾排隊挽袖捐血，以實際行動守護生命、傳遞愛心。每位捐血民眾都是無名英雄。今日到中午已有132人捐血；這次捐血活動到下午5點半，有滿滿的捐血贈品。

發起捐血活動獲得新鳳獅子會、救國團工青隊、南瀛工商研究社、新營青商會、姊妹連線促進會協辦，並獲得台南市農會、新營區農會、鹽水區農會、後壁區農會、東山區農會、白河區農會、永順興牧場及志暉企業社的贊助支持，公益捐血活動就是展示地方力量、團結與善意的社會運動。

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捐血即可獲得有台南特色的贈品。（賴惠員服務處提供）

活動現場氣氛溫馨熱烈，捐血可獲贈台南在地特色的感謝禮品，包含雞蛋、虱目魚鬆、台南好米、番茄軟糖、東山咖啡、蓮藕麵、鹽水意麵等。捐血民眾不僅能感受到公益的溫暖，也能帶回滿滿的在地心意。現場還加碼抽出30台電風扇，為熱心參與的民眾送上夏日清涼驚喜。

賴惠員表示，感謝民眾在週末願意出門捐血，「您的一袋熱血，可能就是某位病患重拾健康的關鍵。台南人的熱情與善良，今天再次展現在這南瀛綠都心公園中，真的很感動。」

民眾捐血狀況。（賴惠員服務處提供）

立委賴惠員表示，這次活動有相當多的捐血贈品。（賴惠員服務處提供）

立委賴惠員（前中）和社團、企業等發起新營公益捐血活動。（賴惠員服務處提供）

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