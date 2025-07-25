健康網》台北榮總援助克國心理健康 台灣醫療軟實力再拓國際版圖

鄭智銘醫師（圖左）積極參與篩檢活動，及時給予克國第一線工作人員回饋。（台北榮總提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣持續展現國際醫療援助的軟實力！由台北榮民總醫院（簡稱北榮）與國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）攜手推動的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，在今年7月圓滿完成首次實地視察與合作交流任務，獲得該國總理暨衛生部部長德蘭斯．德魯（Hon. Dr. Terrance Drew）的高度讚賞，雙方並達成深化後續合作共識，為我國醫療外交再添佳績。

這項心理健康計畫是在2024年7月駐克國大使林昭宏，與克國總理兼衛生部長德蘭斯•德魯，正式簽署3年合作計畫，涵蓋政策協助、臨床培訓、社區推廣與在地人才培育等多面向合作。今年2月克國衛生部次長Ms. Shelisa Martin Clark及Dr. Merisa Grant Tate 教授至台灣參訪，4月至5月克國3名種子學員到台灣受訓。

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北榮醫師實地訪查 助強化心理健康服務體系

今年7月13日至19日，由台北榮總精神醫學部主治醫師鄭智銘與鄭佳洵代表團隊赴克國進行實地訪查，執行多項任務，包括拜會衛生部、實地參訪醫療與社區機構、主持去污名化工作坊、指導臨床訓練班及參與軍方健康篩檢等。代表團針對當地醫療現況與挑戰，提出包括成立慢性病房、推動遠距精神會診、建立個案管理制度與重大傷病補助制度等具體政策建議，獲得當地政府高度重視。

鄭佳洵醫師（圖中）積極參與篩檢活動，及時給予克國第一線工作人員回饋。（台北榮總提供）

去污名化教育獲熱烈迴響 克國總理點名致謝台灣

在尼維斯島舉行之去污名化教育工作坊獲得與會專業人員熱烈迴響，鄭佳洵醫師以臨床實例分享心理疾病的可治性與誤解危害，鄭智銘醫師亦在現場進行總結與鼓勵，強化正向觀念。克國媒體與衛生部官員高度肯定台灣醫師的專業表現與務實貢獻，並表示「台灣不僅是知識的提供者，更是真正理解並尊重我們文化與需求的合作夥伴。」

北榮與克國去污名化工作坊全體人員合影。（台北榮總提供）

在7月18日於衛生部舉行的任務總結會議上，台灣代表團提出完整評估與可行建議，獲得總理與衛生部部長高度評價。衛生部官員指出：「台灣的參與對我國心理健康體系的建構起了關鍵作用，我們對未來深化合作充滿期待。」

會中雙方也同意將進一步擴展遠距教育與種子師資制度，確保在地人才養成與制度永續。未來，台灣與克國將持續深化心理健康領域的合作，並以此為基礎擴展更多以人為本的醫療援助，實現國際共榮與健康平權的目標。

北榮與克國臨床訓練班全體人員合影。（台北榮總提供）

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