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中市新增屈公病與瘧疾境外移入個案 衛生局提醒落實防蚊措施

2025/07/28 16:14

中市衛生局建議民眾出國前1個月先至旅遊醫學門診，依醫囑服用預防性藥物，並於旅途中落實防蚊措施；情境照。（圖取自freepik）

中市衛生局建議民眾出國前1個月先至旅遊醫學門診，依醫囑服用預防性藥物，並於旅途中落實防蚊措施；情境照。（圖取自freepik）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市上週新增屈公病與瘧疾各1例境外移入個案，分別為30多歲及40多歲的外籍男性，7月初曾赴印尼及印度旅遊，返台後因身體不適就醫，經通報及檢驗後，分別於7月21日及25日確診。

衛生局表示，這2例為今年台中市第2例境外移入屈公病及第3例境外移入瘧疾個案。衛生局已即刻啟動疫情調查與防治作業。

衛生局長曾梓展指出，依據疾管署監測資料，今年以來國際間登革熱、屈公病及瘧疾等蚊媒傳染病疫情較往年嚴峻，東南亞、中南美洲、非洲等地病例持續增加。

截至7月27日，全國共計通報113例登革熱、16例屈公病及14例瘧疾個案，均屬境外移入；其中台中市累計10例登革熱、2例屈公病、3例瘧疾病例，亦皆為境外移入。

曾梓展建議民眾出國前1個月先至旅遊醫學門診，依醫囑服用預防性藥物，並於旅途中落實防蚊措施，例如，穿著淺色長袖衣物、使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等核可防蚊液，選擇有紗門紗窗的居所，以降低感染風險。

中市衛生局呼籲民眾出國至風險地區需落實防蚊措施。（市府提供）

中市衛生局呼籲民眾出國至風險地區需落實防蚊措施。（市府提供）

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