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昌達電子捐5台抑菌除臭機給醫院 助提升院內感染防治
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區最近獲得昌達電子公司，一口氣捐贈5台抑菌除臭機，幫忙院方打造更清新且無菌的照護空間。院方表示，這次捐贈的抑菌除臭機採高效濾淨與抗菌技術，可有效降低空氣中細菌、病毒以及異味，特別適用於門診、病房、候診區等人流密集場域，有助提升院內感染防治與病人安全。
新竹臺大分院院長余忠仁說，潔淨空氣，是照護病人的第一步。昌達電子的捐贈，不只是設備，更是對醫療環境品質提升的助力，畢竟醫療場域潛藏著多元且高風險的挑戰。
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昌達電子董事長朱曉傑說，他們捐贈抑菌淨化設備給醫院，期望打造更潔淨、安全的醫療環境，有效降低交叉感染的風險，讓醫護人員安心執業，病人與家屬放心就醫。
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