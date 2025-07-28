昌達電子捐5台抑菌除臭機給醫院 助提升院內感染防治

昌達電子捐5台抑菌除臭機給新竹臺大分院生醫醫院竹北院區，幫忙院方打造更清新且無菌的照護空間。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區最近獲得昌達電子公司，一口氣捐贈5台抑菌除臭機，幫忙院方打造更清新且無菌的照護空間。院方表示，這次捐贈的抑菌除臭機採高效濾淨與抗菌技術，可有效降低空氣中細菌、病毒以及異味，特別適用於門診、病房、候診區等人流密集場域，有助提升院內感染防治與病人安全。

新竹臺大分院院長余忠仁說，潔淨空氣，是照護病人的第一步。昌達電子的捐贈，不只是設備，更是對醫療環境品質提升的助力，畢竟醫療場域潛藏著多元且高風險的挑戰。

請繼續往下閱讀...

昌達電子董事長朱曉傑說，他們捐贈抑菌淨化設備給醫院，期望打造更潔淨、安全的醫療環境，有效降低交叉感染的風險，讓醫護人員安心執業，病人與家屬放心就醫。

新竹臺大分院院長余忠仁（右）回贈昌達電子感謝狀。（新竹臺大分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法