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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》3人中有1人有脂肪肝 營養師：非肥胖者專利

2025/07/28 16:20

營養師說，除運動外，建議攝取全穀、豆類、蔬果、魚類與橄欖油等，並減少紅肉、甜食，可降低胰島素阻抗、抗發炎，有助改善脂肪肝；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，除運動外，建議攝取全穀、豆類、蔬果、魚類與橄欖油等，並減少紅肉、甜食，可降低胰島素阻抗、抗發炎，有助改善脂肪肝；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是國人健檢常見指數不合格項目之一，也因肝是沉默的器官，即便本身已有脂肪肝，卻可能完全不自知，因此可說是健康隱形殺手。營養師科提斯指出，脂肪肝並不是肥胖者的專利，且若未處理好，甚至會演變為肝硬化、肝癌。建議日常應做好飲食調整、規律運動，有助降低胰島素阻抗、改善代謝，便可降低脂肪肝威脅。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，據統計，台灣每3個人之中，就有1個人有脂肪肝，且須注意的是，並非肥胖者才會有脂肪肝，許多屬於瘦型的人，也可能有脂肪肝的問題；主要原因在於飲食過於精緻，以及沒有規律運動。即使症狀輕微，若不正視脂肪肝帶來的健康問題，甚至會成為肝癌。

好的飲食+規律運動=降低脂肪肝威脅

科提斯指出，想要遠離脂肪肝，可從飲食+運動2大方向著手。原因是飲食調整可降低胰島素阻抗，運動則具有改善代謝、抗發炎等功效，進而可達到改善脂肪肝的目的。

飲食調整：建議多攝取全穀、豆類、蔬果、堅果、魚類與橄欖油，同時減少紅肉、加工肉與甜食，可降低胰島素阻抗、抗發炎，甚至可採行減重等方式改善脂肪肝。

阻力運動：可促進第二型肌纖維肥大、增加葡萄糖運輸及能量利用、提升鳶尾素增加脂肪利用、抑制脂肪酸合成酶，有助改善代謝彈性。

有氧運動：有助提升脂肪分解、向上調節去耦合蛋白及PPARα，提高脂肪氧化及產熱、調節脂肪激素降低發炎，進而改善胰島素阻抗性。

科提斯提醒，建議各位朋友，尤其是體重偏重者，千萬不要輕忽脂肪肝的嚴重程度，早日透過飲食跟運動，減輕肝臟與自己的健康負擔。

營養師說，有氧運動有助提升脂肪分解、提高脂肪氧化及產熱、調節脂肪激素降低發炎，進而改善胰島素阻抗性，降低脂肪肝威脅；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，有氧運動有助提升脂肪分解、提高脂肪氧化及產熱、調節脂肪激素降低發炎，進而改善胰島素阻抗性，降低脂肪肝威脅；情境照。（圖取自freepik）

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