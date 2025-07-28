自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抗血小板、抗凝血劑有何不同？ 醫解析4血循藥物

2025/07/28 15:42

心臟內科醫師劉中平指出，醫師常使用促進血液循環的藥物，來治療與預防各類循環不良疾病，如腦中風、心肌梗塞與肢體動脈阻塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

心臟內科醫師劉中平指出，醫師常使用促進血液循環的藥物，來治療與預防各類循環不良疾病，如腦中風、心肌梗塞與肢體動脈阻塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人營養過剩，血脂與血糖偏高日益普遍，各類循環不良疾病如腦中風、心肌梗塞與肢體動脈阻塞等層出不窮。為了改善，醫師常使用促進血液循環的藥物來治療與預防疾病。然而，這類藥物雖能「通血路」，卻也可能增加出血風險，引發不少病患擔憂。宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文，詳細說明市面上常見的「4大類促進血液循環藥物」的不同，幫助民眾釐清用藥概念、安心治療。

1、抗血小板藥物：抑制血小板活性

抗血小板藥物主要抑制血小板的活化與聚集，是心肌梗塞、腦中風、放置血管支架患者的長期用藥主力。常見口服藥物包括阿斯匹靈（Aspirin）與保栓通（Clopidogrel），可有效預防血栓形成，減少心血管事件的復發。出血風險相對較低，一般的小出血或瘀青通常不需停藥，小型手術或拔牙也可照常服用，除非特殊狀況，建議與主治醫師討論後再決定是否停藥。

急性期注射用藥如Tirofiban，則屬於強效抗血小板劑，主要用於急性心血管事件中，能迅速降低血液黏稠度，打通阻塞的血管。但因出血風險較高，通常僅限加護病房短期使用。

2、抗凝血劑：干預凝血酶系統

抗凝血藥物則作用於凝血酶與相關蛋白，常見於心房顫動或金屬瓣膜置換患者，以防血栓形成導致嚴重中風或心臟併發症。常用口服藥物包括傳統的Warfarin與新型抗凝血劑NOAC。這類藥物雖然出血風險略高，但對於高風險患者而言，停藥風險遠高於出血風險，因此任何停藥前都應與醫師詳細討論。急性期注射藥物代表則為Heparin，也常用於緊急心血管處置中。

抗凝血藥物則作用於凝血酶與相關蛋白，常見於心房顫動或金屬瓣膜置換患者，以防血栓形成導致嚴重中風或心臟併發症；圖為示意圖。（圖取自劉中平臉書）

抗凝血藥物則作用於凝血酶與相關蛋白，常見於心房顫動或金屬瓣膜置換患者，以防血栓形成導致嚴重中風或心臟併發症；圖為示意圖。（圖取自劉中平臉書）

3、循環改善劑：輕度擴張血管 副作用較低

循環改善劑則較為溫和，具有輕度抑制血小板功能、促進血流與血管擴張作用，常用於治療心絞痛、暈眩、四肢冰冷等症狀。常見藥物如Piracetam、Dipyridamole、Pentoxifylline等，使用上風險相對較低，手術或牙科處置前通常也不需停藥。

4、「通血路藥物」其實不是專業名詞

不少患者口中所稱的「通血路藥」其實是上述藥物的統稱，部分醫師也會用「循環改善劑」來描述。劉中平提醒，若對用藥名稱或作用機轉不清楚，應主動詢問醫師確認藥品類別，以利正確了解與使用。

用藥如雙面刃 風險與效益需審慎評估

劉中平強調「藥物治療就像雙面刃，越強的藥物可能伴隨越高的副作用。」但與其過度擔心出血風險，應權衡潛在的致命性心血管疾病風險，如急性中風或心肌梗塞發作時，往往無法及時搶救。

在醫療技術日益進步的今天，藥物選擇與劑量調整皆可個別化處理。民眾若有任何疑慮，應主動與主治醫師溝通，共同尋找最適合自己的療法，才能在安全前提下有效降低疾病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中