健康網》抗血小板、抗凝血劑有何不同？ 醫解析4血循藥物

心臟內科醫師劉中平指出，醫師常使用促進血液循環的藥物，來治療與預防各類循環不良疾病，如腦中風、心肌梗塞與肢體動脈阻塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人營養過剩，血脂與血糖偏高日益普遍，各類循環不良疾病如腦中風、心肌梗塞與肢體動脈阻塞等層出不窮。為了改善，醫師常使用促進血液循環的藥物來治療與預防疾病。然而，這類藥物雖能「通血路」，卻也可能增加出血風險，引發不少病患擔憂。宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文，詳細說明市面上常見的「4大類促進血液循環藥物」的不同，幫助民眾釐清用藥概念、安心治療。

1、抗血小板藥物：抑制血小板活性

抗血小板藥物主要抑制血小板的活化與聚集，是心肌梗塞、腦中風、放置血管支架患者的長期用藥主力。常見口服藥物包括阿斯匹靈（Aspirin）與保栓通（Clopidogrel），可有效預防血栓形成，減少心血管事件的復發。出血風險相對較低，一般的小出血或瘀青通常不需停藥，小型手術或拔牙也可照常服用，除非特殊狀況，建議與主治醫師討論後再決定是否停藥。

請繼續往下閱讀...

急性期注射用藥如Tirofiban，則屬於強效抗血小板劑，主要用於急性心血管事件中，能迅速降低血液黏稠度，打通阻塞的血管。但因出血風險較高，通常僅限加護病房短期使用。

2、抗凝血劑：干預凝血酶系統

抗凝血藥物則作用於凝血酶與相關蛋白，常見於心房顫動或金屬瓣膜置換患者，以防血栓形成導致嚴重中風或心臟併發症。常用口服藥物包括傳統的Warfarin與新型抗凝血劑NOAC。這類藥物雖然出血風險略高，但對於高風險患者而言，停藥風險遠高於出血風險，因此任何停藥前都應與醫師詳細討論。急性期注射藥物代表則為Heparin，也常用於緊急心血管處置中。

抗凝血藥物則作用於凝血酶與相關蛋白，常見於心房顫動或金屬瓣膜置換患者，以防血栓形成導致嚴重中風或心臟併發症；圖為示意圖。（圖取自劉中平臉書）

3、循環改善劑：輕度擴張血管 副作用較低

循環改善劑則較為溫和，具有輕度抑制血小板功能、促進血流與血管擴張作用，常用於治療心絞痛、暈眩、四肢冰冷等症狀。常見藥物如Piracetam、Dipyridamole、Pentoxifylline等，使用上風險相對較低，手術或牙科處置前通常也不需停藥。

4、「通血路藥物」其實不是專業名詞

不少患者口中所稱的「通血路藥」其實是上述藥物的統稱，部分醫師也會用「循環改善劑」來描述。劉中平提醒，若對用藥名稱或作用機轉不清楚，應主動詢問醫師確認藥品類別，以利正確了解與使用。

用藥如雙面刃 風險與效益需審慎評估

劉中平強調「藥物治療就像雙面刃，越強的藥物可能伴隨越高的副作用。」但與其過度擔心出血風險，應權衡潛在的致命性心血管疾病風險，如急性中風或心肌梗塞發作時，往往無法及時搶救。

在醫療技術日益進步的今天，藥物選擇與劑量調整皆可個別化處理。民眾若有任何疑慮，應主動與主治醫師溝通，共同尋找最適合自己的療法，才能在安全前提下有效降低疾病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法