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健康網》膽結石發作恐胰臟炎 醫揭7招護膽囊

2025/07/28 16:41

膽結石症狀輕則右上腹悶痛、噁心、打嗝，重則可能引發膽管堵塞、胰臟發炎、敗血症等；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

膽結石症狀輕則右上腹悶痛、噁心、打嗝，重則可能引發膽管堵塞、胰臟發炎、敗血症等；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，台灣約每10位成年人中，就有1人身上有膽結石，由於平時沒有明顯不適，多數人往往都是在健檢或腹部超音波檢查時才意外發現。聯安診所超音波室主任楊建華提醒，膽結石雖然是常見的消化道疾病，很多人終其一生都沒有症狀，但一旦發作，卻可能引發腹痛、黃疸，甚至導致胰臟發炎，需留心。

膽汁不流動 結石悄悄生成

楊建華提醒，膽結石的成因，其實和「膽汁流動不良」有關。膽汁分泌原本是幫助消化油脂的，如果長時間不進食，尤其沒有攝取油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，就如同膽汁一直「存放」在膽囊裡，久而久之就容易變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石。

膽結石的成因和「膽汁流動不良」有關。如果長時間不進食，尤其沒有攝取油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，就如同膽汁一直「存放」在膽囊裡，久而久之就容易變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

膽結石的成因和「膽汁流動不良」有關。如果長時間不進食，尤其沒有攝取油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，就如同膽汁一直「存放」在膽囊裡，久而久之就容易變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

膽結石症狀輕則右上腹悶痛、噁心、打嗝，重則可能引發膽管堵塞、胰臟發炎、敗血症等，後果不容小覷。

空腹逾12小時 膽結石風險高出30%

楊建華提醒，不吃早餐、斷食減肥都要小心膽結石找上門，這是因為長時間空腹，膽汁滯留在膽囊內，時間一久就容易濃縮、沉積，可能會因此提高結石風險。國際研究也證實，空腹超過12小時的人，膽結石風險高出30%。

168斷食非人人適合 有家族史者勿採用

臨床上也遇過不少客戶，只是因為健康檢查而需空腹時間較久，膽囊內膽汁開始變得濃稠，產生膽泥現象。此外，雖然間歇性斷食、168飲食在現代很流行，但其實有些人不適合，尤其曾經有膽泥、膽沙、膽結石家族史的人，千萬不要採取極端飲食模式，避免讓膽汁長時間處於「靜止狀態」，而導致膽結石風險增加。

除了空腹時間較長，某些族群也特別容易形成膽結石，包括40歲以上、女性（尤其懷孕或荷爾蒙變化時）、有家族病史、肥胖、快速減重族群，還有糖尿病、肝病或長期使用荷爾蒙藥物的人。這些族群的共通點，是膽囊收縮功能較差，或膽汁成分容易不平衡，讓膽汁更容易滯留，形成結石的風險也隨之提高。因此建議這些族群平時就應提高警覺、定期檢查。

預防膽結石 掌握7原則

楊建華提醒，預防膽結石的關鍵，是要讓膽囊有機會正常運作。三餐規律進食、適度攝取健康油脂，讓膽汁保持流動性，才是最實際的做法。日常生活中，有以下重點原則：

●三餐定時、規律進食：避免長時間空腹，讓膽囊有機會排出膽汁。

●飲食多元、均衡：多攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類與膳食纖維，有助膽汁代謝、腸胃蠕動。

●適量攝取好油脂：不必完全避油，選擇橄欖油、亞麻仁油、苦茶油等好油，有助膽汁排放。

●少吃高糖、高油炸、精緻澱粉：這類食物易讓膽汁變濃稠，增加結石風險。

●保持規律運動、避免久坐：促進代謝循環、維持膽囊收縮能力。

●避免極端減重或快速瘦身：攝取熱量降低時，脂肪會大量快速動員入肝臟，反而讓膽結石風險升高。

●適度補充抗氧化營養素：像含薑黃、兒茶素，有助降低慢性發炎反應，間接保護膽囊。

對於40歲以上、家族有膽結石病史，或本身有高風險因子的族群，定期安排腹部超音波檢查是相當重要的預防手段。比起發作後才處理，提前了解自己的膽囊狀況、及早調整生活，往往能避免大麻煩。

膽結石是否需手術？ 醫揭關鍵點

雖然大約八成膽結石患者終其一生都不會發作，沒有症狀時，大多只需定期透過腹部超音波追蹤，或採取藥物治療，不必太過擔心。不過，若有持續性腹痛、吃油膩食物後明顯不適、噁心、嘔吐、黃疸或發燒等症狀，就應該積極就醫，讓專業醫師評估是否需要進一步手術治療。

目前多數膽結石患者若真的需要手術，大多能透過腹腔鏡微創手術處理，傷口小、恢復快、住院時間短。然而是否需要手術，並不是單純看結石大小，而是依照實際症狀、整體健康狀況與醫師專業判斷來決定。

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