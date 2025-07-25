健康網》鼻噴劑沒用？ 醫揭3關鍵原因：「藥沒進鼻道」入列

醫師指出，藥沒效背後的常見原因有：用錯方法、用藥時間不夠、藥沒有進入鼻道；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕低劑量類固醇鼻噴劑是目前醫學界公認安全、有效的治療過敏性鼻炎與慢性鼻塞的第一線藥物，怎麼別人都說有用，自己用了還是鼻涕倒流、喉嚨卡卡？嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭指出，藥沒效背後的常見原因有：用錯方法、用藥時間不夠、藥沒有進入鼻道。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文分享讀者來函，並說明首先要先確定「鼻噴劑有沒有用對方法」，很多人會直接往鼻孔中間猛力一噴，這樣反而容易打到鼻中膈，不但沒吸收、還可能刺激出血。正確的使用方式是：頭稍微前傾，將噴嘴朝鼻孔外側的方向，輕輕噴入，避免碰到中膈。每個鼻孔使用後，靜待幾秒再擤鼻涕。

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蔡明劭說，其次是用藥時間，鼻噴劑不像止痛藥一樣立刻見效，它是用來慢慢控制黏膜發炎的。臨床上效果通常要使用1-2週以上才會出現，重度患者有時需要3-4週才能明顯改善。很多人撐不到那麼久就放棄，反而錯失效果。

蔡明劭表示，最常被忽略的原因是「藥根本進不去」，如果是嚴重的鼻中膈彎曲、鼻甲肥大，甚至慢性鼻竇炎或鼻息肉，鼻道可能早已被阻塞。這種情況下，鼻噴劑再怎麼噴也很難發揮作用。這時需要借助鼻內視鏡、影像檢查，看看是否有結構性問題。

如果確實是鼻中膈彎曲或鼻甲肥大太嚴重，蔡明劭會建議考慮鼻道微創手術，他目前採用的手術方式都以「安全、精準、保留正常功能」為原則，幫助患者打通呼吸通道，改善鼻塞與睡眠品質。很多患者術後都說，不只是呼吸變順了，整個人也變得更有精神。

蔡明劭強調，即使鼻噴劑是一種安全有效的工具，也不是每個人都適合單靠藥物改善。如果使用一段時間仍然效果有限，請不要灰心，也不要勉強自己繼續「硬噴」。尋求專業的耳鼻喉科醫師評估，才是更有效率、更安心的做法。

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