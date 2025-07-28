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U Café應援行動 推動愛滋防治與友善醫療並向醫護致敬
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為恭紀念醫院是苗栗縣唯一指定愛滋病急救責任醫院，為恭醫院於今日舉辦「U Café 醫護應援咖啡車巡迴活動」，希望推動愛滋防治與友善醫療，也向辛苦的醫、護人員致意。
為恭醫院表示，活動由苗栗縣衛生局、台灣愛滋病學會以及台灣愛滋病護理學會共同辦理，並由兩學會全額支應經費；活動現場除提供暖心咖啡，向醫護人員表達敬意，也盼藉由活動推廣「U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到＝不具傳染力）」的正確認知，促進醫病互信，強化社會對愛滋去除汙名議題的關注。
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為恭醫院感染管制師黃吟慈也分享案例，曾有一位外籍移工確診HIV，透過院內跨團隊協作，即時提供醫療與社福支援，協助患者在病情惡化轉入加護病房、無親屬陪伴的情況下，能在異鄉感受到醫療團隊的溫暖與支持。其中不乏照護人員每日探視、運用翻譯工具進行溝通，並張貼手寫母語祝福語。患者在返國後也成功銜接當地的醫療系統。
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