健康網》睡不好失智風險增36％！ 研究：5大高風險族群應提高警覺

研究顯示，睡不好可能不是小問題，而是你大腦健康的警訊！尤其醫護人員、輪班族、年長者、慢性病患者及更年期女性等高風險族群，更需提高警覺。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也常常熬夜？半夜醒來就睡不著？或者白天總是打哈欠、精神不濟？嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐引述研究指出，有失眠的人，罹患失智症的風險增加36%；有睡眠呼吸中止症的人，阿茲海默症風險增加45%！尤其醫護人員、輪班族、年長者、慢性病患者及更年期女性等高風險族群，更需提高警覺。應透過建立固定作息、運動、睡前避免藍光建立良好睡眠基礎。

黃健祐在粉專「黃健祐耳鼻喉醫師」分享，一項2025年4月發表於 GeroScience 的大型系統性回顧與統合分析（meta-analysis），整合了39項前瞻性研究，發現睡眠障礙會顯著增加失智症、阿茲海默症及認知退化的風險。研究指出：有失眠的人，罹患失智症的風險增加36%；有睡眠呼吸中止症的人，阿茲海默症風險增加45%；有其他睡眠障礙（如作息混亂、日間嗜睡、不寧腿症候群等）者，也有33%以上的風險提升。

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研究提出4種睡不好會傷大腦的原因：

1.清除廢物的能力下降：我們的大腦在睡眠時才會啟動「腦部清潔系統」，移除像是阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白。

2.慢性發炎與壓力荷爾蒙上升：失眠會活化壓力軸（HPA軸），導致長期發炎與皮質醇過高，破壞神經細胞。

3.血管健康惡化：睡眠呼吸中止會反覆缺氧，導致血管內皮功能障礙與腦部血流不穩。

4.生理時鐘錯亂：尤其輪班族和夜班族更容易有作息混亂，影響荷爾蒙分泌與代謝節律，增加腦部退化的風險。

誰是高危族群

● 醫護人員、輪班族。

● 年長者。

● 有慢性病（如糖尿病、高血壓）者。

● 女性（更年期後失眠機率更高）。

為了守護大腦健康，黃健祐建議，日常可從調整生活習慣做起：例如建立固定的睡眠與起床時間、睡前遠離3C螢幕以避免藍光刺激、並透過運動、冥想或深呼吸練習來紓解壓力。如果出現長期失眠、白天嗜睡或打呼等情況，應主動就醫接受評估，必要時可進一步安排睡眠多項生理檢查，早期介入治療，降低風險。

黃健祐提醒，睡眠不是奢侈品，而是你大腦的基本保養！不要再以為熬夜能補回來、打個盹就沒事，長期睡不好真的會加速大腦退化，甚至提早邁入失智風險。

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