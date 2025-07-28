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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

30歲女腹痛忍1年 就醫驚見鈣化成罕見「陶瓷膽囊」

2025/07/28 13:07

肝膽胰外科醫師李金德行醫數10年來，首度收治「陶瓷膽囊」患者，並協助手術切除。（博田醫院提供）

肝膽胰外科醫師李金德行醫數10年來，首度收治「陶瓷膽囊」患者，並協助手術切除。（博田醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住東部的30多歲廖女士，上腹部疼痛超過1年，有時痛到後背與右肩胛骨，尤其飯後更是加劇，就醫發現膽囊全是結石，膽囊壁甚至已全部鈣化呈一圈白環，出現罕見的「陶瓷膽囊」，再不處理恐病變成膽囊癌。

高雄博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，患者因膽囊結石導致膽囊壁鈣化，宛如陶瓷般的硬殼，醫學稱為「陶瓷膽囊」，據文獻與臨床報告顯示，陶瓷膽囊佔所有膽囊切除檢體不到1%，但合併膽囊癌機率為6%，被視為膽囊癌的高危險因子。

患者廖女士在肝膽胰外科醫師李金德的手術下，成功取出「陶瓷膽囊」，術後復原良好。（博田醫院提供）

患者廖女士在肝膽胰外科醫師李金德的手術下，成功取出「陶瓷膽囊」，術後復原良好。（博田醫院提供）

廖女士到高雄找李金德求診，經緊急安排單孔腹腔鏡膽囊切除手術，並搭配「ICG靛氰綠螢光膽道偵測定位」，讓膽管系統在手術過程中清楚可視，精準切除鈣化膽囊。

李金德說明，這是他行醫數10年來首度接觸陶瓷膽囊病例，形成病因可能是膽囊頸部結石阻塞膽囊管，導致慢性炎症、膽囊壁慢性炎症反覆發作、膽囊動脈阻塞造成局部出血，以及鈣代謝異常或膽囊內出血等因素，多數病例伴隨慢性膽囊炎和膽結石，鈣化主要是碳酸鈣沉積在膽囊壁中。

陶瓷膽囊在早期文獻被視為膽囊癌的高度危險因素，癌變率約為12.5-62%，完全鈣化因黏膜細胞已被鈣化組織取代，癌變風險較低；不完全鈣化型仍有黏膜細胞，反而癌變風險較高，但目前合併膽囊癌機率已降為6%。

李金德提醒，陶瓷膽囊多見於50至60歲族群，女性患者約為男性的5倍，其中60-90%病例合併膽結石，若有上腹部疼痛、飯後不適等症狀，建議儘速就醫檢查。

患者接受單孔腹腔鏡膽囊切除手術時，搭配ICG靛氰綠螢光膽道偵測定位，以利於精準切除鈣化膽囊。（博田醫院提供）

患者接受單孔腹腔鏡膽囊切除手術時，搭配ICG靛氰綠螢光膽道偵測定位，以利於精準切除鈣化膽囊。（博田醫院提供）

患者的膽囊壁因鈣化形成一圈白環，為醫學上罕見的「陶瓷膽囊」。（博田醫院提供）

患者的膽囊壁因鈣化形成一圈白環，為醫學上罕見的「陶瓷膽囊」。（博田醫院提供）

30多歲的廖女士因長期腹痛，電腦斷層檢查發現膽囊壁呈現一圈白環，形成罕見的「陶瓷膽囊」。（博田醫院提供）

30多歲的廖女士因長期腹痛，電腦斷層檢查發現膽囊壁呈現一圈白環，形成罕見的「陶瓷膽囊」。（博田醫院提供）

患者的膽囊壁完全鈣化如石頭，連鋒利無比的手術刀都難以切開。（博田醫院提供）

患者的膽囊壁完全鈣化如石頭，連鋒利無比的手術刀都難以切開。（博田醫院提供）

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