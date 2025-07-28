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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌、大腸癌篩檢可增逾3年平均餘命 國健署揭最新數據

2025/07/28 13:17

衛福部國民健康署攜手台灣篩檢學會，分析我國實施癌症篩檢成效。（記者林志怡攝）

衛福部國民健康署攜手台灣篩檢學會，分析我國實施癌症篩檢成效。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症長年居於我國10大死因之首，為達成2030年癌症死亡率降低3分之1的目標，今年起擴大提供癌症篩檢服務。衛福部國民健康署攜手台灣篩檢學會，分析我國實施癌症篩檢成效，發現乳癌、大腸癌篩檢可延長超過3年的平均餘命，且乳癌、大腸癌、子宮頸癌可分別帶來新台幣3.3兆至5.7兆的經濟效益。

衛福部統計，2022年新發癌症個案數約13.3萬，2024年癌症死亡人數達5萬4032人，為降低癌症對國人健康威脅，國健署2010年起全面提供符合經濟效益的癌症篩檢服務，希望及早發現異常個案，阻斷癌前病變，降低國人癌症發生及死亡風險。

國健署長吳昭軍指出，癌症早期往往沒有症狀，不篩檢根本不會知道，如果能早期治療，患者5年存活率通常非常高，國健署首度與台灣篩檢學會合作，應用癌症篩檢相關資料，針對癌症篩檢帶來的效益及國人平均餘命評估進行分析，希望了解多年癌症篩檢帶來的效益。

台灣篩檢學會理事莊紹源表示，我國自2004年開始提供乳癌、子宮頸癌篩檢，2010年再增加大腸癌、口腔癌篩檢，經分析前述癌別篩檢實施至2022年底的成效發現，曾接受乳房X光攝影篩檢的女性平均餘命可延長3.38年，曾接受糞便潛血檢查者平均餘命可延長3.10年，接受子宮頸抹片篩檢的女性平均餘命可延長2.33年，口腔黏膜篩檢目標族群平均餘命則可延長0.59年。

此外，經濟效益方面，乳癌、大腸癌、子宮頸癌的篩檢分別帶來1145億美元（約新台幣3.3兆元）、1942億美元（約新台幣5.7兆元）、1434億美元（約新台幣4.2兆元）。

台灣篩檢學會理事長許辰陽進一步指出，女性若同時接受乳房攝影、糞便潛血檢查和子宮頸抹片等3項篩檢，粗估平均餘命可增加8年左右，未來也應針對高風險族群投入更多篩檢資源，透過精準篩檢，及早找出患者，比如糞便潛血濃度較高者，可以提供大腸鏡等，讓均一的篩檢作為，變成個人化的篩檢策略。 

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