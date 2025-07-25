1杯咖啡拉近距離 彰基響應U Café打造零歧視友善醫療

彰基感染科醫師劉元孟強調，醫護應專業看待愛滋患者，落實無歧視友善照護。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕為推動無歧視、友善的醫療環境，彰化基督教醫院今天（25日）舉行「U Café應援活動」，邀請醫護人員透過1杯咖啡，表達對愛滋感染者的支持與關懷。該活動由台灣愛滋病學會與護理學會共同發起，今（2025）年以「在U世代．We Unite」為主題，串聯全台26家參與疾管署愛滋友善醫療計畫的醫療院所及15個縣市衛生局，規模為歷年之最。

U Café應援活動自2022年起舉辦，今年邁入第3年，持續以「在U世代．We Unite」為核心概念，透過一杯咖啡開啟友善醫病對話。彰基場次今天在總院大廳前登場，吸引醫護與民眾熱情響應。現場設有愛滋認知問卷QR code，完成後可兌換咖啡飲品。另設置互動展區，邀請參與者共同為無歧視醫療承諾添上色彩，延續社會倡議行動力。

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彰基醫護人員透過實際行動支持「U=U」理念，展現關懷與專業共融的友善精神。（彰基提供）

彰基感染科醫師劉元孟指出，彰基早期參與疾管署「愛滋病個案管理計畫」、不僅與社區、學校合辦近百場防治教育，更將相關課程納入新進人員訓練，目的就是要推廣不歧視愛滋病人的概念。透過今天U Café的活動，宣導「U=U」（測不到病毒量=無傳染力）的觀念，強調愛滋非經日常接觸傳染，醫護應本於專業，給予患者平等對待。

台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒補充，透過正確的愛滋教育，護理師能更自在地提供照護，感染者也能獲得應有的尊重與專業服務。

彰基感染科響應U Café應援活動，舉牌宣導「U=U」、醫療平權與去除歧視，共創友善就醫環境。（彰基提供）

彰基響應U Café活動，邀醫護以透過一杯咖啡，表達對愛滋感染者的關懷與支持。（彰基提供）

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