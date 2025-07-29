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健康 > 杏林動態

旗醫推動綠色醫療、照護偏鄉健康 獲兩國際認證

2025/07/29 16:10

衛福部旗山署立醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，並完成永續報告書的第三方查證，兩項國際認證的取得，象徵院方在減碳行動、綠色醫療推動及偏鄉健康照護方面的具體成果。（旗山醫院提供）

衛福部旗山署立醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，並完成永續報告書的第三方查證，兩項國際認證的取得，象徵院方在減碳行動、綠色醫療推動及偏鄉健康照護方面的具體成果。（旗山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕衛福部旗山署立醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，並完成永續報告書的第三方查證，兩項國際認證的取得，象徵院方在減碳行動、綠色醫療推動及偏鄉健康照護方面的具體成果，邁向永續醫療的重要里程碑。

旗山醫院院長陳明智表示，醫療院所本身即為高能源消耗的場域，治療病人的同時，也產生大量能源消耗與碳排放，為減少環境負擔，旗醫秉持「從自己做起」的理念，今年啟動院區碳排放全面盤查作業，範圍涵蓋醫療用電、院內運輸、設備使用等，並導入國際標準ISO 50001及ISO 14064-1進行管理，逐步建置減碳管理制度。

為配合淨零碳排目標，院方逐步導入節能照明、冷氣空調優化系統、綠建材使用和綠色採購政策，持續降低碳排放，從綠色醫療的實踐落實永續價值。

除環保作為，旗醫也首次完成永續報告書的編製，並獲第三方查證通過，其中，「偏鄉醫療推動」成為最受關注的一環，院方長期投入偏鄉健康服務，透過定期義診、遠距醫療服務、跨科別巡迴醫療團隊，強化對偏鄉地區的醫療支持，讓交通不便的山區民眾，也能獲得即時專業的健康照護，有效提升資源不足地區的醫療可近性，實質提升偏鄉地區的健康平權。

陳明智表示，永續不只是減碳，更是讓醫療資源照顧到每一位需要的人，都市與偏鄉都應有平等的健康權利，這是身為醫療機構最基本的責任，旗醫將醫療服務延伸至偏鄉與社區，提供安全且人性化的就醫環境，實踐健康平權，不只落實內部減碳與社會責任，未來將持續結合智慧科技與綠色資源管理，優化醫療流程、降低環境衝擊，並深化與各界的合作，推動更多元、永續的健康照護體系。

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