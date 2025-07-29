口臭竟是肝腎出事？ 醫曝「5種口氣」得留意

英國牙科技術專家張艾倫提醒，口中散發的氣味可能不只是清潔問題，更可能與糖尿病、腎臟疾病、肝臟功能異常等有關，示意圖。（情境照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕口氣也可能透露健康危機？牙科專家提醒，口中散發的氣味可能不只是清潔問題，更可能與糖尿病、腎臟疾病、肝臟功能異常等有關。若你曾聞過自己或他人口氣中的異常味道，不妨多加留意，因為那可能是一種「身體警訊」。

《每日郵報》報導，英國牙科技術專家張艾倫（Allen Zhang）指出，許多人認為口臭只是因為刷牙不夠勤或是喝太多咖啡所導致，實際上不同的口氣氣味可能是潛在疾病的徵兆。例如，若口氣出現果香或類似去光水的丙酮味，可能是糖尿病控制不佳，體內酮體濃度升高所致。

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若口氣帶有金屬味，則可能與腎功能異常有關。張艾倫解釋，當腎臟無法有效排除體內的尿素，尿素與唾液作用後產生氨氣，進而造成口中出現類似金屬的異味。

此外，他也提醒，若口氣出現腐爛魚腥味，有可能罹患「三甲胺尿症」這種罕見代謝疾病，因體內無法分解三甲胺化合物，導致氣味異常；另一種可能則是「肝臭症」，也就是肝功能嚴重受損時無法過濾血液中的毒素，這些氣體會經由呼吸排出，聞起來帶有強烈異味，俗稱「死亡氣息」。

如果口氣像是硫磺或臭雞蛋味，則可能是腸胃消化異常造成，主因是在消化過程中產生硫化氫氣體；而若聞起來有霉味，則需警覺可能是腎臟或肝臟衰竭的徵兆。

張艾倫強調，這些口氣氣味不能僅視為口腔衛生問題，它們可能是身體系統性疾病的早期徵兆。目前已有相關新技術正在開發，可透過分析口中揮發性硫化合物與酮體，協助醫師及早偵測疾病風險，未來有望成為臨床診斷的重要輔助工具。

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