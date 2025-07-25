RSV抗體擴大健保給付 早產兒最多省6萬！專家籲1歲內補打

為提升早產兒對呼吸道融合病毒（RSV）的保護力，健保署自今年6月起擴大RSV單株抗體的給付範圍，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」，預估每年約有8600名早產兒受惠。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為提升早產兒對呼吸道融合病毒（RSV）的保護力，健保署自今年6月起擴大RSV單株抗體的給付範圍，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」，預估每年約有8600名早產兒受惠。每針單價約1萬元，最多給付6針。健保署長石崇良表示，健保預計每年投入約5億元，「孩子活下來就是一輩子的事，很值得！」

石崇良指出，台灣每年約有20萬人因感染住院，其中10歲以下就占了一半。國內早產兒比例約為10%，每年約有1萬人，是感染後最容易出現重症的高風險族群。面對這些脆弱生命，健保近年持續強化新生兒照護政策，包括提高新生兒科醫師產房待命的給付、首次納入給付早產兒專用營養補充品的給付，因為營養對早產兒來說就像藥，今（2025）年6月進一步擴大RSV單株抗體給付，根據實證，能有效降低出生後第一年的感染風險。

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台灣早產兒基金會董事張弘洋指出，RSV是早產兒常見、且具高傳染性的病毒，感染後容易引發重症。臨床觀察顯示，約有45%的早產兒曾感染過RSV，其中出生3個月內感染者，7成需住進加護病房，近半數需插管協助呼吸；若一歲前感染，未來五年罹患氣喘的機率也高出3倍。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸補充，臨床上不乏好不容易救回的早產兒，卻因感染RSV而不幸離世，從出生到出院後，這些孩子都需要長期密切照護。此次擴大給付，不僅有助降低再度返院的風險，也能減輕家庭的經濟與心理負擔。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳也說，2023年國內RSV確診人數是2022年的1.7倍、是2021年的4.3倍，早產兒感染後的重症與住院機率，皆高於足月兒。此次擴大給付，也讓台灣政策接軌日本與韓國。秘書長林明志表示，RSV沒有專門的治療藥物，單株抗體是目前具國際實證的預防方式，對32週至35週早產兒可降低住院風險達80%。常務理事彭純芝也呼籲，符合健保給付條件的未滿36週早產兒，若仍在一歲內，可盡速回院接種RSV單株抗體，並按月追蹤寶寶生長狀況。

健保署自今年6月起擴大RSV單株抗體的給付，從原本「未滿33週」放寬至「未滿36週」。（台灣新生兒科醫學會提供）

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