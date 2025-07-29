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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》美食藏陷阱？ 高脂食物讓大腦「快樂開關」失靈

2025/07/29 08:32

諮商心理師蘇琮祺指出，長期吃高脂、高糖食物，會讓大腦「快樂開關」失靈，不只對食物變得不容易滿足，也變得更難對食物做出健康選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商心理師蘇琮祺指出，長期吃高脂、高糖食物，會讓大腦「快樂開關」失靈，不只對食物變得不容易滿足，也變得更難對食物做出健康選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，常會藉著蛋糕或甜滋滋手搖飲慰藉自己，不過，你是否發現吃的越來越多，滿足感卻越來越少？諮商心理師蘇琮祺指出，這不是你失控，也不是嘴饞，更不是不自律，有可能是所攝取的食物，讓大腦的「快樂開關」失靈。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，很多民眾一開始，吃1塊蛋糕就覺得好幸福，後來卻變成吃完整個蛋糕也感覺不到快樂了。又或是，本來只要喝1杯珍奶就能感覺放鬆，現在喝飲料則是為了讓自己不煩躁。也就是說，民眾變得不容易滿足，也變得更難對食物做出健康的選擇。

這可能不是嘴饞的錯，有可能因為吃錯食物，讓大腦的「快樂開關」失靈。美國加州大學的研究團隊，最近在《Nature》期刊發表一項關於「高熱量飲食與大腦」的研究。蘇琮祺引述該研究說明，長期吃高脂、高糖食物，會讓一條關於「快樂與動機」的大腦神經路徑出現變化。這條路線是從伏隔核（NAc）到腹側被蓋區（VTA），簡單來說，就是我們在吃到喜歡的食物時，會感到開心的區域。

研究發現，當老鼠長期吃高脂飼料後，這條大腦路徑會漸漸地對這些食物變得「比較沒感覺」。也就是說，原本那些會讓牠快樂的食物，不再激起牠的興趣。然而，是什麼讓這條神經路徑變得無感呢？研究團隊發現1個關鍵角色：神經降鈉素（Neurotensin，簡稱NTS），這是大腦裡的神經傳導物質，可以把它想像成幫忙傳遞「愉悅感」到大腦特定區域的郵差。正常飲食的老鼠有很多NTS，對甜食很有反應，長期吃高脂飼料的老鼠，NTS變少，大腦也就懶得回應那些甜食了。

蘇琮祺說，這就好像你一直看同1部劇、玩同1個遊戲，久了就沒感覺一樣，大腦會麻痺，會覺得這也沒什麼好開心的。「講白話一點，過太爽，會讓你越來越不容易感覺到爽」。

研究發現，回到正常飲食，大腦就會恢復。研究人員也做了一個嘗試，讓吃高脂飼料的老鼠回到正常飲食2週，結果發現：老鼠對甜食的興趣回來了，大腦裡的 NTS濃度慢慢恢復，神經路徑的活性也重新啟動。也就是說，只要調整生活形態或飲食方式，大腦可以恢復健康狀態。

根據這項研究，蘇琮祺歸納出3項結論：

1.吃太多不健康食物，反而會變得「不快樂」，因為大腦的快樂開關會被鈍化。

2.大腦的快樂不是無限的，如果一直用高脂食物刺激它，它會變麻痺。

3.調整為健康的飲食可以讓大腦恢復，這也是為什麼減少攝取不健康食物一陣子後，你會重新覺得蔬菜、水果或清淡的東西也很好吃。

如果你發現自己也有越吃越無感的現象出現，蘇琮祺提出3項建議：

不要從「壓抑自己」開始，而是從「找回感覺」開始，比如說，慢慢吃，認真咀嚼，感受食物的香氣與口感。

減少高熱量加工食物的攝取頻率跟份量，因為吃越多，大腦越麻痺，越吃越無感。

相信大腦是可以修復的，一開始會覺得清淡食物沒味道，但只要幾週，味覺與快樂感就會慢慢回來。

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