健康 > 杏林動態

紓解春節血荒 竹山克明宮捐血人次破紀錄

2026/02/21 20:53

台中捐血中心的捐血車，21日在竹山克明宮停車場接受民眾捐血，捐血的民眾很踴躍。（記者陳鳳麗攝）

台中捐血中心的捐血車，21日在竹山克明宮停車場接受民眾捐血，捐血的民眾很踴躍。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節假期台中捐血中心庫存血量見底，南投縣竹山鎮克明宮與駐駕遊學太子爺，準備全聯禮券等多樣捐血禮，號召民眾挽袖捐血，人潮在中午過後湧至，共有154人捐出熱血，創克明宮捐血活動人次新紀錄，台中捐血中心人員表示，今天比預估數量多，但血庫仍缺血，呼籲更多熱血英雄加入。

竹山克明宮和今年春節駐駕該宮的遊學太子爺，民眾今天大年初五在該宮停車場舉辦捐血活動，為鼓勵民眾在春節年假團圓、走春之餘，也能抽出一點時間捐血救人，因此準備豐富的捐血禮物，包括：200元的全聯禮券、熱血英雄帽、「一元復始」發財萬靈丹、文昌筆，希望能號召出更多人來響應。遊學太子爺管理代言人廖大乙說，捐血也是做功德。

克明宮捐血活動，一開始就有民眾排隊等著捐血。（記者陳鳳麗攝）

克明宮捐血活動，一開始就有民眾排隊等著捐血。（記者陳鳳麗攝）

台中捐血中心的捐血車從上午9時30分開始，就不斷有民眾上車捐血，下午1時30分後，人潮銳增，有不少是返鄉過年的竹山人，他們看到台中捐血中心血庫缺血的新聞，而家人通報克明宮有辦捐血活動，因此有的夫妻同行，也有返鄉情侶一起前來捐血。捐血活動到下午3時30分結束，捐血達154人次。

台中捐血中心人員表示，原本希望能夠達成150人次的目標，想不到民眾比想像的還踴躍，非常感謝克明宮幫忙，不過目前血庫的庫存仍不足，今天開始各捐血站都正常營運，請民眾在收假前前往捐血站捐血。

克明宮主委楊非武（左）和遊學太子爺管理代言人廖大乙（右），頒贈熱血英雄（中）多樣捐血禮。（記者陳鳳麗攝）

克明宮主委楊非武（左）和遊學太子爺管理代言人廖大乙（右），頒贈熱血英雄（中）多樣捐血禮。（記者陳鳳麗攝）

