健康網》魚油能延緩更年期 研究曝提前停經風險降95％

腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，定期補充魚油的女性，顯示更年期較晚到來，提前停經的風險，甚至可降低高達95%；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性更年期不僅生理上會出現盜汗、熱潮紅等不適，還會因內分泌變化影響健康，但女性更年期何時到來，往往無法讓人預期。對此，腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，定期補充魚油的女性，顯示更年期較晚到來，提前停經的風險，甚至可降低高達95%。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，女性的生活方式，其實會影響更年期的到來時間。更年期的定義為：女性在最後一次月經後滿一年，通常發生在48歲到52歲之間。但根據國外研究發現，服用某些補充劑，尤其是富含Omega-3的魚油，可以延緩更年期的到來。

請繼續往下閱讀...

江守山進一步提及，根據英國利茲大學的研究人員分析英國女性隊列研究中，3566名女性的數據。發現定期補充魚油的女性，更年期較晚到來。此外，補充B群維生素和抗氧化劑，例如：硒、鋅以及維生素A、C和E，也有助於延緩更年期。相反地，超重、吸菸或食用大量紅肉的女性，往往更年期較早來臨。

更年期的到來時間早晚，其實很重要。研究並得出結論，45歲前停經的女性，更容易罹患骨質疏鬆症、心臟病、第二型糖尿病、憂鬱症和過早死亡，但魚油可將提前停經的風險降低高達95%，顯示其對延緩更年期有所助益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法