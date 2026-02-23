自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早晨喝油能護腸胃？ 醫解析苦茶油與橄欖油作用

2026/02/23 07:20

為了顧腸胃，不少人喜歡早上喝一匙苦茶油或冷壓初榨橄欖油，專家提醒，如果民眾正處於胃出血、急性腸胃炎，最好等症狀穩定後再開始保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了顧腸胃，不少人喜歡早上喝一匙苦茶油或冷壓初榨橄欖油，專家提醒，如果民眾正處於胃出血、急性腸胃炎，最好等症狀穩定後再開始保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡早上喝一匙苦茶油或冷壓初榨橄欖油，期望能保護腸胃。從功能醫學角度來看，這些油脂不只是脂肪，更像「液態營養補充品」，有助於修復消化道黏膜、抗發炎。然而，科博特診所院長劉博仁提醒，如果民眾正處於胃出血、急性腸胃炎或嚴重腹瀉期，請先諮詢醫師，暫緩喝油習慣，等症狀穩定後再開始保養。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，有民眾習慣每天早上喝一匙苦茶油，也有人則是冷壓初榨橄欖油的擁護者。他們仍不約而同地想知道，這樣喝真的對腸胃有保護作用嗎？事實上，這兩款優質油品在功能醫學的觀點中，不僅是油脂，更像是「液態的營養補充品」，對於修復消化道黏膜與抗發炎都有幫助。

劉博仁歸納，這2款油品對守護腸胃所發揮的影響力：

●苦茶油：東方的「胃部修復膏」

苦茶油長期被視為顧胃聖品。科學研究指出，其含有的皂素與多酚成分，對幽門螺桿菌有一定抑制作用。晨起空腹飲用時，油脂會在胃壁形成保護層，緩解胃酸對受損黏膜的刺激。苦茶油發煙點高達約250°C，不僅適合直接飲用，也能安全應用於高溫烹調。

●冷壓橄欖油：地中海的「抗發炎利器」

冷壓初榨橄欖油能促進膽汁分泌，幫助脂肪消化，增加糞便含水量，對慢性便秘者有潤腸效果。橄欖油中天然的橄欖油刺激醛具抗發炎作用，多酚類成分則可養護腸道益菌，維持菌叢平衡並提升免疫力。

劉博仁提醒，不論民眾選擇哪一種，要發揮保護效果，以下3點要注意：

1.品質決定效果

務必選「冷壓初榨」且以「深色玻璃瓶」包裝的油品。油脂最怕光與熱，一旦氧化產生自由基，喝下去反而會造成身體負擔。

2.循序漸進量力而為

建議從每天早上空腹5 mL開始嘗試（約1茶匙）。如果腸胃適應良好，可以增加到10 mL。若本身腸胃較敏感，一次攝取過多油脂可能會導致軟便或腹瀉，請視情況調整。

3.整體飲食的搭配

喝油是「加法」，但別忘了「減法」更重要。如果平常依然攝取過多的加工精緻糖、菸酒或刺激性食物，單靠喝油仍無法完全修復腸胃。

