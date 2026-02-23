自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是心靈雞湯！感恩有助腸道健康 百萬網紅揭3步驟

2026/02/23 18:12

百萬網紅腸道專家帕爾博士指出，感恩影響腸腦軸，改善壓力型腸胃症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕感恩不只是心理層面的正向練習，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，最新臨床觀察顯示，它可能與腸道健康有關。當神經系統感受到「安全」時，腸道功能就會改善，當感恩是真實的，身體會比理性思考早一步有反應，包含了呼吸變慢、肌肉放鬆、胸口感覺輕盈等，這些都是神經系統轉換狀態的生理指標。他還分享3步驟練習感恩，幫助民眾找回腸道健康。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，擁有382萬位粉絲，他經常透過影片分享腸道健康知識，近期他拍攝「壓力來襲時如何放鬆身心」影片，幫助粉絲了解如何紓解壓力幫助身體更健康。

帕爾說明，門診中不少病人長期飽受腹脹、胃酸逆流、腹部不適或類似腸躁症的困擾，但血液檢查、影像檢查甚至胃鏡結果卻都正常，這類情況相當常見，而改善的關鍵，往往不只在飲食與藥物，而是在壓力管理。當病患學會調整情緒、降低壓力，腸胃症狀才真正緩解。

壓力影響大腦，導致隱藏的腸道消化問題

帕爾分析，這是因為腸道與大腦之間存在著深層連結，兩者持續溝通，這被稱為「腸腦軸」。當其中一方失衡，另一方也會受到影響。換言之，當大腦長期處於壓力之下，腸道也會隨之受影響。在壓力下，腸道會變得更加敏感，胃食道逆流容易加劇，腸道蠕動可能變慢或變得不規律，低度慢性發炎悄悄上升，腸道菌相也可能逐漸改變。這就是為什麼情緒狀態會影響消化。

帕爾解釋，從研究與臨床觀察皆顯示，當神經系統脫離慢性壓力模式，消化功能可能隨之改善。腸道蠕動趨於穩定，發炎反應下降，症狀也更容易控制。然而，多數人練習感恩的方式，並無法產生這樣的轉變。很多人認為感恩就是每天列出幾件值得感謝的事，雖然這樣做令人愉快，但研究顯示，僅此還是不能帶來長久的改變。

感恩的實際練習方式

感恩真正的力量，在於幫助神經系統從警戒轉向安全。帕爾提到，神經系統經常在問一個問題：「我現在安全嗎？」一旦答案是否定時，消化與修復機制無法發揮正常功能。感恩無法單靠語言產生，而是來自經驗，神經系統透過經驗學習，而非指令。最可靠的方式，是透過有情感意義的經驗，特別是與支持、關懷或人際連結相關的經驗。

帕爾建議，民眾不妨從以下3個步驟開始練習感恩：

●選擇一個對你情感真實的經驗，例如曾在困難時獲得幫助的時刻，或一段讓你深受感動的故事。

●不需詳細分析，只需記得幾個重點：當時的情境？支持來自哪裡？帶來什麼改變？

●花幾分鐘重新感受那份被支持與關懷的感覺。不是刻意製造感恩，而是讓神經系統重新感受安全與連結。

帕爾總結，不需要每天進行，每週幾次即可。隨著時間推移，神經系統會學習這種模式，壓力反應減弱，平靜更容易進入，消化功能自然改善。

