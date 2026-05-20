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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

孕婦產檢竟揪出卵巢癌末期 為陪孩子長大勇抗癌成功生子

2026/05/20 17:34

呂建興醫師表示，卵巢癌被稱為女性的「沉默殺手」，近半數患者發現時已晚期，成為女性不可忽視的「關鍵癌」。（台灣癌症基金會提供）

呂建興醫師表示，卵巢癌被稱為女性的「沉默殺手」，近半數患者發現時已晚期，成為女性不可忽視的「關鍵癌」。（台灣癌症基金會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部一名孕婦在產檢中意外發現卵巢異常腫大，進一步檢查確診為卵巢癌，且癌細胞已轉移至腹腔與淋巴，接受化療控制病情，待胎兒發育相對成熟後剖腹生產，並進行卵巢癌分期手術，接著以基因檢測做PARP抑制劑合併療法做維持性治療，病況穩定，也帶著孩子回診，患者說，治療最大的動力，就是想陪著孩子長大。

台中榮總婦女醫學部副部主任、婦科主任呂建興表示，卵巢癌被稱為女性的「沉默殺手」，早期幾乎無明顯症狀，且缺乏常規的篩檢方法，近半數患者發現時已晚期，發生率及死亡率早已超越子宮頸癌，成為女性不可忽視的「關鍵癌」。

蔡麗娟指出，台癌推動「卵巢癌HRD基因檢測補助計畫」，助晚期卵巢癌病友減輕經濟壓力，完成基因檢測，銜接健保PARP抑制劑合併療法。（台灣癌症基金會提供）

蔡麗娟指出，台癌推動「卵巢癌HRD基因檢測補助計畫」，助晚期卵巢癌病友減輕經濟壓力，完成基因檢測，銜接健保PARP抑制劑合併療法。（台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，卵巢癌標準化死亡率年增5.1%，是少數有上升趨勢的癌別之一，且死亡年齡中位數僅63歲，較整體癌症死亡平均年齡提前約8年，顯示應加獲卵巢癌防治，及早期警覺與就醫，同時要讓民眾多了解卵巢癌病人的基因檢測與維持性治療。

健保給付在去年5月新增次世代基因定序檢測，涵蓋卵巢癌等14類實體腫瘤，今年6月起擴大晚期卵巢癌HRD陽性健保藥物給付，給付HRD患者使用，PARP抑制劑合併治療，有助癌友抵禦復發，延長存活。

呂建興說，國內卵巢癌患者中有近5成診斷時已屬第三、四期，約7成患者在兩年內疾病復發，且復發間隔會越來越短，第一期卵巢癌5年存活率超過9成，第二期有7成，第三、四期降至約3成。

現行晚期卵巢癌標準治療流程為手術切除與化學治療，之後再依基因檢測結果，選擇對應的標靶藥物進行維持性治療，進一步拉長無病時間，降低復發風險。

衛福部在去年及今年基因檢測補助政策與擴大健保藥物給付。（台灣癌症基金會提供）

衛福部在去年及今年基因檢測補助政策與擴大健保藥物給付。（台灣癌症基金會提供）

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