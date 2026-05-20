縮短醫療城鄉差距 亞大醫院南投國姓巡迴服務啟航

亞大醫院團隊今天前往南投國姓鄉，辦理巡迴醫療服務，照顧當地民眾的健康。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣國姓鄉醫療資源不足，人口高齡化趨勢明顯，當地民眾長期來都面臨交通不便及醫療資源取得困難等問題，除了可仰賴衛生所及少數基層診所支持，但缺乏完整專科及大型醫療機構資源，亞洲大學附屬醫院社區醫學中心承接巡迴醫療服務計畫，未來每月第3個星期二上午都將辦理巡迴醫療服務，照顧當地民眾的健康。

亞大醫院社區醫學中心主任林益卿指出，過去曾由基層診所提供國姓鄉巡迴醫療服務，提供居民基礎診療與健康諮詢服務，但該服務已中斷約2年，導致當地民眾在急性症狀處理、慢性病管理以及預防保健上出現不便。

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林益卿表示，巡迴醫療團隊可結合當地醫療資源深入社區，不僅提升當地民眾就醫可近性，並能透過舉辦相關預防保健及健康促進活動，有助於早期發現、早期治療，且能水平連結社區診所及垂直整合醫院資源，建立完善的轉診及與追蹤機制，強化整體照護的連續性與完整性，對於提升當地民眾健康十分有助益。

亞大醫院社區醫學中心團隊、中醫部、健康台灣深耕計畫社區健康團隊積極參與健保署所辦理「醫療資源不足地區巡迴醫療服務計畫」，從昨天起，每月第3個星期二上午都將在國姓鄉長壽社區活動中心辦理巡迴醫療服務。

此次巡迴醫療活動整合多項服務內容，包括：疾病診療與健康諮詢門診、中醫義診、成人預防保健健康檢查、口腔癌、大腸癌及胃癌等癌症篩檢、眼底鏡視網膜檢查、肌少症評估、ICOPE老人整合性評估如認知功能、行動能力、營養、視覺、聽力功能及情緒等面向，希望實踐提升偏鄉居民健康以及在地健康老化的願景。

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