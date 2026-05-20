健康網》飯後別怕血糖飆！ 控糖這時機最關鍵 站著也有效

營養師邱世昕表示，研究指出，想降低餐後血糖波動，掌握關鍵時機運動，效果最顯著；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少糖尿病患者即使血糖控制得不錯，仍擔心吃完甜點或正餐後血糖會飆高。營養師邱世昕表示，研究指出，想降低餐後血糖波動，關鍵可能不是休息之後再運動，而是吃飽立刻起身活動，效果最顯著。如果擔心立刻運動不舒服，即使飯後站立30分鐘也比坐著好。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕營養師教練-世昕」發文指出，根據刊登於《歐洲生理學雜誌》的科學研究，比較飯前運動、飯後立刻運動、飯後30分鐘運動對血糖的影響。結果發現，吃飽後，立刻進行輕中度活動，例如：快步走、簡單深蹲等，有助降低餐後血糖波動幅度。

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相較之下，若吃飽後先坐著休息30分鐘再運動，或是在飯前空腹運動，對於壓制餐後血糖的幫助並不明顯。如果不想飯後馬上運動，擔心可能肚子痛，研究也發現，吃飽後立刻站立30分鐘，如站著滑手機、看電視或洗碗，也比直接坐著更有利於控糖。

想要預防餐後血糖飆升，邱世昕建議，飯後別馬上和沙發融為一體，可從簡單日常活動開始做起，例如：起身洗碗、出門倒垃圾、在客廳來回散步15至30分鐘。這些不激烈的微小改變，都能幫助身體更好地改善飯後血糖波動。

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