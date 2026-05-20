自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台灣提前達成C肝消除金級標準 國際專家盛讚「可供全球借鏡」

2026/05/20 18:59

衛福部長石崇良（左6）、國健署長沈靜芬（左5）在日內瓦舉行的「全球消除C型肝炎行動：經驗與展望」論壇中，與全球專家學者分享，台灣如何透過精準公衛與健保給付改革，提前達成WHO（世界衛生組織）「C肝消除路徑 （PTE）」金級標準。（國健署提供）

衛福部長石崇良（左6）、國健署長沈靜芬（左5）在日內瓦舉行的「全球消除C型肝炎行動：經驗與展望」論壇中，與全球專家學者分享，台灣如何透過精準公衛與健保給付改革，提前達成WHO（世界衛生組織）「C肝消除路徑 （PTE）」金級標準。（國健署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕第79屆世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率領世衛行動團，於當地時間19日舉辦「全球消除C型肝炎行動：經驗與展望」論壇，分享台灣如何透過精準公衛、防治在地化及健保給付改革，提前達成世界衛生組織（WHO）「C型肝炎消除路徑（PTE）」金級標準。多名國際專家於會中肯定台灣成果，認為可作為全球消除C肝的重要借鏡。

石崇良表示，台灣自2018年推動「國家消除C肝政策綱領」以來，透過「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」三大核心策略，以及「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向，成功於2025年提前達成WHO「C肝消除路徑（PTE）」金級標準，完成消除C型肝炎的重要階段性目標。

國民健康署署長沈靜芬於論壇中指出，目前台灣C型肝炎診斷率與治療率均超過90%，血液安全篩檢與注射安全覆蓋率更達100%。相較WHO金級標準要求診斷率超過80%、治療率超過70%，以及血液與注射安全覆蓋率100%，台灣各項指標均已全面超越。

中央健康保險署參議戴雪詠則分享，台灣透過健保支付制度改革，大幅提升直接作用型抗病毒藥物（DAA）的治療可近性，讓更多患者得以完成完整療程並成功清除病毒，相關經驗也受到與會專家高度關注。

本次論壇邀集世界肝炎聯盟（World Hepatitis Alliance）、全球肝炎消除聯盟（Coalition for Global Hepatitis Elimination）、Imperial College London及韓國疾病管理廳（KDCA）等國際專家學者，共同交流各國消除C型肝炎的經驗與挑戰。

其中，全球肝炎消除聯盟主任John Ward博士分析全球消除C肝仍面臨的障礙與缺口；世界肝炎聯盟前主席Rachel Halford分享跨區域NGO推動消除行動的經驗；Philippa Easterbrook則談及後消除時代的挑戰與展望；韓國疾病管理廳前廳長Youngmee Jee博士則聚焦WHO 2030年消除病毒性肝炎目標的國際行動。

衛福部表示，台灣已建立從預防、篩檢到治療的一條龍防治策略，診斷率、治療率均超過九成，所有與會國際專家均於會中肯定台灣成果，認為可作為全球消除C型肝炎的重要標竿。

石崇良表示，台灣將持續在全球衛生合作中扮演積極貢獻者，未來也將持續分享政策制定、篩檢模式、給付改革及後消除時代的管理經驗，攜手各國推動2030年全球消除病毒性肝炎目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中