台灣提前達成C肝消除金級標準 國際專家盛讚「可供全球借鏡」

衛福部長石崇良（左6）、國健署長沈靜芬（左5）在日內瓦舉行的「全球消除C型肝炎行動：經驗與展望」論壇中，與全球專家學者分享，台灣如何透過精準公衛與健保給付改革，提前達成WHO（世界衛生組織）「C肝消除路徑 （PTE）」金級標準。（國健署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕第79屆世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率領世衛行動團，於當地時間19日舉辦「全球消除C型肝炎行動：經驗與展望」論壇，分享台灣如何透過精準公衛、防治在地化及健保給付改革，提前達成世界衛生組織（WHO）「C型肝炎消除路徑（PTE）」金級標準。多名國際專家於會中肯定台灣成果，認為可作為全球消除C肝的重要借鏡。

石崇良表示，台灣自2018年推動「國家消除C肝政策綱領」以來，透過「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」三大核心策略，以及「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向，成功於2025年提前達成WHO「C肝消除路徑（PTE）」金級標準，完成消除C型肝炎的重要階段性目標。

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國民健康署署長沈靜芬於論壇中指出，目前台灣C型肝炎診斷率與治療率均超過90%，血液安全篩檢與注射安全覆蓋率更達100%。相較WHO金級標準要求診斷率超過80%、治療率超過70%，以及血液與注射安全覆蓋率100%，台灣各項指標均已全面超越。

中央健康保險署參議戴雪詠則分享，台灣透過健保支付制度改革，大幅提升直接作用型抗病毒藥物（DAA）的治療可近性，讓更多患者得以完成完整療程並成功清除病毒，相關經驗也受到與會專家高度關注。

本次論壇邀集世界肝炎聯盟（World Hepatitis Alliance）、全球肝炎消除聯盟（Coalition for Global Hepatitis Elimination）、Imperial College London及韓國疾病管理廳（KDCA）等國際專家學者，共同交流各國消除C型肝炎的經驗與挑戰。

其中，全球肝炎消除聯盟主任John Ward博士分析全球消除C肝仍面臨的障礙與缺口；世界肝炎聯盟前主席Rachel Halford分享跨區域NGO推動消除行動的經驗；Philippa Easterbrook則談及後消除時代的挑戰與展望；韓國疾病管理廳前廳長Youngmee Jee博士則聚焦WHO 2030年消除病毒性肝炎目標的國際行動。

衛福部表示，台灣已建立從預防、篩檢到治療的一條龍防治策略，診斷率、治療率均超過九成，所有與會國際專家均於會中肯定台灣成果，認為可作為全球消除C型肝炎的重要標竿。

石崇良表示，台灣將持續在全球衛生合作中扮演積極貢獻者，未來也將持續分享政策制定、篩檢模式、給付改革及後消除時代的管理經驗，攜手各國推動2030年全球消除病毒性肝炎目標。

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