7旬翁突水腫、喘、體重上升 醫：當心慢性腎病

成大醫院腎科醫師余志恆指出，如果突然出現水腫、喘不過氣、體重快速增加等情形，要留意是否與慢性腎病變有關。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲陳先生身體一向硬朗、無慢性疾病，平時熱愛登山，卻在短時間內突然全身水腫、喘不過氣、體重快速增加，連走路都變得困難。患者到成大醫院就醫檢查，發現大量蛋白尿及低白蛋白血症，腎臟切片診斷為「微小病變腎病變」，接受口服類固醇治療約4個月後，蛋白尿明顯改善、水腫消退，恢復正常生活。

成大醫院腎臟科醫師余志恆指出，陳男身體健康、沒有三高與慢性共病，疑是免疫因子影響，損傷腎絲球細胞，使得大量蛋白滲漏到尿液，形成蛋白尿。患者接受治療後，未來要避免高鹽與高蛋白的飲食。

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余志恆表示，慢性腎臟病初期常沒有明顯症狀，許多民眾直到腎功能嚴重下降，甚至接近需洗腎時才發現。其實尿液出現泡泡、血尿、身體水腫、高血壓，或健檢發現蛋白尿、腎功能異常，都可能是腎臟疾病的重要警訊，應及早至醫院接受完整評估。

余志恆說，腎臟疾病並不只是單一器官問題，往往與全身多重器官疾病密切相關，包括糖尿病、高血壓、心臟病、肝臟疾病、自體免疫疾病、藥物使用，甚至癌症，都可能導致腎功能惡化。因此，經由詳細的病史詢問、血液檢查、尿液分析及多器官整合評估，才能真正找出腎臟損傷的原因。

對於部分病人而言，腎臟切片是關鍵診斷工具。成大醫院具備完整腎臟切片檢查能力，可協助早期確認病因，區分免疫相關疾病、腎絲球疾病或腎臟纖維化等不同狀況，提供更精準的治療方向。病人若能及早診斷、及早治療，有機會控制腎功能惡化程度，避免進展到洗腎。

除了診斷治療，余志恆說，成醫亦提供完整慢性腎病整合照護團隊，包括慢性腎病衛教師、營養師及藥師，共同協助患者做疾病管理。透過參與健保給付的「初期慢性腎臟病照護計畫（Early CKD）」及「末期腎臟病前期照護計畫（Pre-ESRD）」，可協助病人延緩腎功能下降，建立正確飲食與用藥觀念，維持整體生活品質健全穩定。

慢性腎臟病風險分層表。（成大醫院提供）

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