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健康 > 杏林動態

白沙屯媽祖醫院動土 估兩年完工

2026/05/19 13:57

白沙屯媽祖醫院動土，估兩年完工。（記者蔡政珉攝）

白沙屯媽祖醫院動土，估兩年完工。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕童綜合醫療社團法人於今（19）日舉辦「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮，工程預計2年完工；總統賴清德親臨現場，除表達對童綜合醫院深耕偏鄉的感佩，更恭喜苗栗鄉親「三喜臨門」醫療升級；賴清德也打趣，屆時剪綵他一定會再次前來。

童綜合醫院表示，位於拱天路與苗32縣道處的「白沙屯媽祖醫院」，將興建地上五層、地下二層。院內將導入具備智能化自動化的 AI 醫療科技設備，設置35床急性一般病床，並擁有24小時急診室、內外婦兒等各科門診、手術室與內視鏡檢查室，同時設立復健中心。未來將大幅縮短海線居民急重症就醫的車程與成本，造福苗栗與高齡弱勢族群。

白沙屯媽祖醫院動土，總統賴清德親臨現場。（記者蔡政珉攝）

白沙屯媽祖醫院動土，總統賴清德親臨現場。（記者蔡政珉攝）

童綜合醫療社團法人董事長童敏哲表示，童綜合醫院長期深耕偏鄉醫療服務，始終秉持企業社會責任與關懷海線偏遠地區民眾健康的精神。這次在白沙屯籌畫設置新院，期盼建立後能實質提高苗栗鄉親就醫的可及性、提升緊急醫療傷病患者的即時治療，進而減少鄰近民眾往外地就醫的醫療成本。

賴清德強調，上任後便積極交代行政院大力支持苗栗的醫療建設，苗栗醫療也迎來「三喜臨門」的階段性成果；第一期為中央全額負擔21億元，擴建部立苗栗醫院的急重症醫療大樓，另外還有部苗預計興建的放射治療中心；第二期則是今年1月動土、具備準醫學中心規模的大千醫院竹南分院，展現了無窮的民間力量；第三期即是今日動土的「白沙屯媽祖醫院」。

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