部桃獲選「核心照護醫院」 強化防疫量能迎戰新興傳染病

衛生福利部桃園醫院被入選「核心照護醫院」。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院被遴選為「核心照護醫院」，未來將擔任面對第1類法定傳染病、第5類新興傳染疾病疫情時的重要醫療防線，部桃院長楊南屏說，部桃入選核心照護醫院，是新的使命與責任，將持續強化感染管制、急重症照護、跨院協調、人員訓練等，確保在疫情來臨時，能迅速應變、穩定收治。

衛生福利部疾病管制署為強化我國面對新興傳染病與重大疫情的醫療應變量能，遴選全國23家醫院擔任「核心照護醫院」，其中部桃是部立醫院體系中唯一入選的醫院，疾管署指出，此次修正「傳染病防治醫療網作業辦法」，除調整指揮體系、衛生主管機關權責、隔離醫院指定方式、病人收治原則，也參考美日等國家經驗，依各醫院傳染病診療量能與重症照護能力進行分級。

請繼續往下閱讀...

核心照護醫院的遴選，區域醫院、準醫學中心、醫學中心、重度級急救責任醫院都可申請，並須符合「隔離醫院傳染病緊急醫療照護能力分級基準」，評核內容包括診療與實驗室能力、感染管制、個人防護裝備與防疫物資管理、緊急應變與協調、人員培訓與準備等5大面向，以確保醫院於疫情發生時能即時啟動收治、檢驗、隔離、通報、跨單位協調機制，降低疫情擴散風險。

楊南屏說，部桃以守護民眾健康為最重要責任，面對傳染病威脅，更責無旁貸配合中央防疫政策；桃園是國門之都，鄰近國際機場，傳染病防治工作更需高度警覺與前瞻部署，未來將持續與地方衛生單位、醫療院所共同建構更完整的防疫安全網。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法